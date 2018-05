Im November 2017 wurde Altenas Bürgermeister mit einem Messer angegriffen. Welche Spuren die politisch motivierte Tat vor Ort hinterlassen hat.

Altena. Majestätisch erhebt sich die Burg Altena auf einem bewaldeten Felsvorsprung über die Stadt und empfängt die Besucher beim Überqueren einer Brücke über die Lenne, die direkt ins Zentrum des beschaulichen Städtchens Altena im Sauerland führt. Denkmalgeschützte Altbauten prägen den Ortskern, man kennt sich in der gut 17 500 Einwohner zählenden Kleinstadt. Viele Gebäude sind mit grün-weißen Fahnen als Vorboten des traditionsreichen Schützenfestes geschmückt.

Angesprochen auf das postkartenträchtige Panorama kommentiert Bürgermeister Andreas Hollstein (CDU) lakonisch: „Das stimmt. Aber wie überall haben wir hier auch Schattenseiten.“ Ein Kamerateam der ARD ist an diesem Tag vor Ort. Seit dem 27. November vergangenen Jahres erfahren Altena und sein Bürgermeister eine nie zuvor gekannte Medienpräsenz.

Was war geschehen? Ein Mann aus Altena hatte Hollstein an jenem Tag mitten in einem türkischen Imbiss mit einem Messer angegriffen, als dieser dort abends nach einer Hauptausschuss-Sitzung etwas zu essen kaufen wollte. Das Attentat war offenbar fremdenfeindlich motiviert – der Beschuldigte, der sich seit einigen Tagen für die Tat vor Gericht verantworten muss, war frustriert über die Flüchtlingspolitik der Stadt, für die er Hollstein persönlich verantwortlich machte.

„Wenn die Idioten mich beschimpfen, muss ich ja irgendwas richtig machen.“

Andreas Hollstein, Bürgermeister von Altena

Denn der Bürgermeister hatte sich dafür eingesetzt, dass Altena rund 100 Flüchtlinge mehr aufnahm, als es eigentlich musste. Zum einen verfügte die Stadt zu dem Zeitpunkt über viel freien Wohnraum, und zum anderen sah Hollstein darin auch eine Chance, dem Fachkräftemangel in den heimischen Handwerksbetrieben entgegenzuwirken – so sollten Geflüchtete etwa baldmöglichst in Praktika vermittelt werden.

Die Entscheidung hatten alle im Rat vertretenen Fraktionsvorsitzenden gemeinschaftlich getroffen, ohne dass es dazu eines Ratsbeschlusses bedurft hätte. Für sein fortschrittliches Integrationskonzept mit seiner Mischung aus dezentraler Unterbringung und viel ehrenamtlichem Engagement war Altena später mit dem „Nationalen Integrationspreis der Bundeskanzlerin“ ausgezeichnet worden, der 2017 erstmals verliehen wurde. So richtete die Stadt etwa ein Begegnungszentrum in einem leerstehenden Gebäude ein. Ehrenamtliche Mentoren wie Nadja Mehari arbeiten dort intensiv mit den Flüchtlingen und stehen ihnen als Ansprechpartner bei ihren ersten Schritten in Deutschland zur Seite.

Das Attentat auf den Bürgermeister habe sie schockiert zur Kenntnis genommen, für fremdenfeindlich halte sie Altena aber keineswegs, sag Mehari, die selbst arabische Wurzeln hat: „Wir sind eine kleine, freundliche Stadt und die Menschen halten hier im Großen und Ganzen zusammen.“ Doch während die einen Altenas Weg beklatschten, war er für die anderen ein Affront.