Um festzustellen, ob ein Ei frisch ist, genügt ein einfacher Test im Wasserglas. Ein frisches Ei sinkt auf den Boden, ein altes schwimmt an der Oberfläche. Die Schale besteht aus Kalkspatkristallen, beim Kochen kann es durch die Temperaturänderung zu Spannungen an der Eierkruste kommen – ähnlich wie bei einem Erdbeben. Werden die Eier vor dem Kochen angepiekst, platzen sie nicht so leicht, die Kristallstruktur wird entlastet.

Hühnerei: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr in Geflügelbetrieben rund zwölf Milliarden Eier produziert. Jeder Deutsche isst im Schnitt 235 Eier pro Jahr. Das perfekte Frühstücksei sieht dabei freilich für jeden anders aus: Manche mögen es weich, nicht länger als dreieinhalb Minuten gekocht, andere wollen es lieber hart und lassen es gleich zehn Minuten im heißen Wasserbad. Wieder andere bevorzugen diverse Eierspeisen wie Rühr- oder Spiegeleier, Omelett, Eier im Glas oder pochierte Eier.

Der britische Forscher Hugh Cott ließ in den 1940er Jahren Eierspeisen von 81 (!) Vogelarten kosten. Eier von Zaunkönigen oder Blaumeisen schmeckten widerwärtig, Eier von Spatzen, Moorhühnern oder Pinguinen offenkundig bestens.

Zu den ernsthaften Hühnerei-Alternativen zählen in unseren Regionen vor allem Wachtel- und Straußeneier.

Straußenei: Gerade um die Osterzeit, sagt Kerstin Schnabel von der Straußenfarm Emminghausen in Wermelskirchen, würden Straußeneier immer häufiger als etwas Besonderes entdeckt. Bei einer Größe von etwa 15 Zentimetern pro Ei kann das übrige Federvieh einpacken. Schwer zu schleppen hat der Osterhase auch: Straußeneier wiegen rund 1,5 Kilogramm, der Inhalt entspricht etwa 20 bis 24 Hühnereiern. Wegen der dicken Schale dauert die Kochzeit wesentlich länger als beim normalen Hühnerei. „Ein Ei braucht etwa 45 Minuten. Das Eiweiß bleibt dabei milchig-glasig“, sagt Kerstin Schnabel. Ein Kilo kostet auf der Farm in Wermelskirchen zirka 16,90 Euro. Straußeneier sind cholesterinarm und haben wenig Allergene. „Sie schmecken fast wie Hühnereier“, sagt Schnabel.

Enten- und Gänseei: Enteneier sind genauso wie Gänseeier öliger und fettreicher. Enteneiern werden gute Backeigenschaften zugeschrieben, sie wiegen etwa 60 bis 75 Gramm. Die Eier müssen gut durchgekocht sein, da sie Salmonellen übertragen können. Gänseeier sollten zudem nicht lange lagern, da sie schneller verderben als andere Eier. Enteneier sind ein wenig größer als Hühnereier und haben einen größeren Anteil an Eigelb. Daher kommt ihr intensiverer Geschmack, was wiederum nicht jedermanns Geschmack ist.

Wachtelei: Die Wachtel kann mit ihrem dekorativ gesprenkelten Ei punkten. Bei Unverträglichkeiten ist das Wachtelei bekömmlicher. Natürlich braucht man erstmal ein halbes Dutzend Wachteleier, um die Menge eines Hühnereis zu erhalten. Doch man kann sie roh, gekocht oder im Glas essen. In Restaurantküchen werden sie auch gerne in einer Galantine, einer feinen Fleischpastete, verarbeitet. Auf dem Geflügelhof Küppers in Kaarst kosten zwölf Wachteleier 1,80 Euro, der 18er-Pack 2,70 Euro. Zum Sattessen sind Wachteleier keine Alternative, aber: „So ein strammes Mäxchen mit Wachtelei kann schon was Feines sein“, sagt Iris Holz vom Küppers-Hof.