Ab dem 1. Oktober können gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Standesämter erwarten bislang noch keinen großen Ansturm.

Düsseldorf. Wenige Abstimmungen über Gesetze haben in den vergangenen Jahren so für Furore gesorgt wie das Votum über die Ehe für alle. Für die vielen Verfechter der Forderung war die Entscheidung im Juni nach jahrelangem Kampf eine Genugtuung. Am 1. Oktober tritt das Gesetz in Kraft. Doch wer vermutet, dass sich die Standesämter vor Hochzeitsanfragen kaum retten können, liegt falsch.

In Krefeld haben sich bisher 20 gleichgeschlechtliche Paare für eine Trauung angemeldet. „Wir hatten in den vergangenen Jahren immer knapp unter 20 Lebenspartnerschaften“, sagt ein Stadtsprecher. Damit liegen die aktuellen Anmeldezahlen etwas über dem Durchschnitt, ohne den Rahmen zu sprengen.

Auch in Düsseldorf gibt es nicht überdurchschnittlich viele Interessenten. 53 homosexuelle Paare haben sich beim Standesamt angemeldet – 30 wollen ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln, 23 eine neue Ehe schließen. „Eine Warteliste musste nicht angelegt werden“, sagt Stadtsprecher Michael Bergmann.

Für die Umwandlung fallen keine zusätzlichen Gebühren an

Selbst in Köln, das für seine große Lesben- und Schwulenszene bekannt ist, werden die Standesämter nicht überrannt. „Es gab vor einigen Wochen die Überlegung, kurzfristig mehr Personal einzusetzen – das ist jedoch nicht notwendig“, sagt Nicole Trum. Wenn es am 2. Oktober in der Domstadt zur ersten gleichgeschlechtlichen Trauung kommt, wird diese also weder am Personalmangel noch an der Technik scheitern: „Das Programm funktioniert schon seit Wochen einwandfrei“, so die Sprecherin der Stadt.

Bisher mussten sich gleichgeschlechtliche Paare mit einer eingetragenen Lebenspartnerschaft begnügen. Dieses Modell läuft mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes Ende September aus. Dementsprechend wenige Paare gingen in den letzten Wochen laut der Wuppertaler Standesbeamtin Diana Hennenberg diesen Weg: „Die Zahl geht gegen Null.“

Zensus

Begründung Beim Mikrozensus 2014 wurden 41 000 eingetragene Lebenspartnerschaften gezählt – ein Jahr später waren es 43 000. Seit 2014 werden die begründeten Lebenspartnerschaften erhoben. 2015 waren es etwa 7400 Paare – rund 1100 trennten sich. Dies entspräche einem Wachstum von 6300 Paaren, das sich im Zensus nicht niederschlägt. Dort wird wohl die tatsächliche Zahl unterschätzt.

Wer sich bereits in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft befindet, kann diese ohne großen bürokratischen Aufwand in eine Ehe umwandeln lassen. Es müssen lediglich die beiden Partner anwesend sein und alle notwendigen Dokumente vorliegen. Die Umwandlung kann entweder direkt am Schreibtisch des Standesbeamten erfolgen, oder mit einer erneuten Zeremonie begangen werden.

Neben dem Tag der Trauung wird bei der Umwandlung auf der Eheurkunde vermerkt, wann man die eingetragene Lebenspartnerschaft geschlossen hat. Denn an dieses Datum sind rückwirkend Rechte und Pflichten gebunden, die sich durch die Ehe ergeben. Das kann beispielsweise interessant werden, wenn sich ein Rechtsanspruch aus der Dauer einer Ehe ergibt (zum Beispiel Hinterbliebenenrente).