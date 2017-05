Solingen. Einen Großeinsatz hatte die Solinger Feuerwehr am Mittwochabend. Ein 52-jähriger Mann hatte nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei einen Dachstuhlbrand verursacht, bei dem hoher Sachschaden entstand.

Wie die Polizei weiter berichtete war das Feuer gegen18 Uhr in einem Haus an der Westerwaldstraße ausgebrochen.Ein Freund der nicht anwesenden Hausbesitzer hatte Efeuranken mit einem Gasbrenner verbrannt. Dabei breitete sich das Feuer über die Ranken in den Dachstuhl aus. Der Mann versuchte vergeblich den Brand mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch zu löschen. Erst die hinzugezogene Feuerwehr konnte mit einem Großaufgebot an Kräften das Feuer löschen.

Es entstand Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich.