Durchsuchung: Waffen und Chemikalien im Münsterland gefunden

Lüdinghausen (dpa) - Bei einer Durchsuchung im Münsterland haben Polizeibeamte am Donnerstag Waffen und Chemikalien gefunden. In der Wohnung eines 26-Jährigen in Lüdinghausen stießen die Polizisten auf Beutel mit weißem Pulver. Spezialisten des Landeskriminalamtes erkannten die Substanzen als Schwarzpulver und legale Chemikalien, deren Abgabe genehmigungspflichtig ist. «Mit Beifügung weiterer Chemikalien hätte man die Rohstoffe für den Bau von Pyrotechnik verwenden können», berichtete die Polizei.

Der 26-Jährige und ein 27 Jahre alter Besucher wurden festgenommen, Chemikalien und Waffen wurden sichergestellt. Die Durchsuchung erfolgte aufgrund eines richterlichen Befehls wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Mehr wurde zu den Hintergründen zunächst nicht mitgeteilt.