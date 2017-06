Beim Familienspaziergang auf einem Feldweg verschwindet plötzlich ein kleiner Junge. Erst am Abend wird er gefunden - schwer verletzt in einem ungesicherten Schacht.

Bonn. Ein dreijähriger Junge ist beim Spielen in einem Getreidefeld in Bonn in einen ungesicherten Gullyschacht gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Vater fand den vermissten Jungen am Mittwochabend gegen 21 Uhr in dem acht Meter tiefen Schacht. Er kletterte hinab und trug das Kind ins Freie, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Junge hatte sich bei dem Sturz in die Tiefe schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Die Familie war zum Spazieren auf einem Feldweg unterwegs, als der Junge plötzlich verschwand. Er liege im Krankenhaus, sein Zustand sei aber stabil, sagte ein Polizeisprecher. Warum der zu dem Schacht gehörende massive Betondeckel nicht aufgelegt war, ist noch unklar. (dpa)