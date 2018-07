Washington. Nach dem Messerangriff auf die Teilnehmer eines Kindergeburtstags im US-Bundesstaat Idaho ist ein dreijähriges Mädchen an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das Mädchen sei zur Behandlung ins benachbarte Utah geflogen worden, habe die Verletzungen aber nicht überlebt, teilte die Polizei am Montag mit.

Von den übrigen acht Opfern seien sieben weiterhin im Krankenhaus, viele von ihnen hätten schwere oder lebensgefährliche Verletzungen. Ein Kind konnte das Krankenhaus laut Polizei inzwischen verlassen. Der Angriff hatte sich am Samstagabend in einem mehrheitlich von Flüchtlingen bewohnten Apartmentgebäude in Idahos Hauptstadt Boise ereignet. Als Verdächtiger wurde der 30-jährige schwarze US-Bürger Timmy Kinner aus Los Angeles identifiziert.

Laut Polizei hatte Kinner einige Tage bei einer Bekanntschaft in dem Gebäude in Boise verbracht, bevor er am Freitag aufgefordert wurde, das Wohnhaus zu verlassen. Offenbar um "Rache zu üben", soll er am Samstag zurückgekehrt sein und die Teilnehmer der Geburtstagsfeier attackiert haben. Dabei griff er erst die Kinder und anschließend die Erwachsenen an, die versuchten, die Kinder zu schützen.

Kinner wurde kurz nach der Tat festgenommen. Er sollte noch am Montag vor Gericht erscheinen. AFP