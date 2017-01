Schwerer Unfall Drei Verletzte bei illegalem Autorennen in Duisburg

Duisburg. Ein illegales Autorennen ist nach Einschätzung der Polizei Ursache für einen Unfall mit drei Verletzten in Duisburg. Zwei 20 Jahre alte Männer seien am frühen Sonntagmorgen mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen über eine Straße gerast, berichteten die Ermittler. In einer Tempo-30-Zone hätten beide offensichtlich aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihre Autos verloren und seien mehrfach seitlich zusammengestoßen.

Ein Wagen sei gegen einen massiven Mast geschleudert, der andere erst nach 70 Metern zum Stehen gekommen. Zwei 18-jährige Frauen, die in einem der Wagen gesessen hatten, und einer der Fahrer kamen ins Krankenhaus. An einem der Autos entstand Totalschaden. Die Polizei geht aufgrund der Gesamtumstände und der Spurenlage davon aus, dass sich die 20-Jährigen ein Rennen geliefert haben.