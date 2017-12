Drei Tote bei Flugzeugabsturz in Baden-Württemberg

Ravensburg (dpa) - Drei Menschen sind beim Absturz eines kleinen Flugzeugs im Kreis Ravensburg in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Die Cessna war auf dem Weg vom Flugplatz Frankfurt-Egelsbach nach Friedrichshafen und ging am Donnerstagabend in einem Waldgebiet zu Boden, wie die Polizei mitteilte.