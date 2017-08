Münster. Ein Traum wird wahr: Über drei Millionen Euro hat ein Mann aus Nordrhein-Westfalen zusammen mit einem Spielteilnehmer aus Niedersachsen gewonnen. Die beiden Tipper sind jetzt jeweils um 3.594.928,60 Euro reicher.

Mit den Gewinnzahlen 5-15-25-27-47-49 sowie der Superzahl 6 landeten die beiden Lotto-Gewinner einen Volltreffer bei der Ziehung am Samstag. Der Neu-Millionär aus Nordrhein-Westfalen hatte den Spielschein mit seinen persönlichen Glückszahlen bereits am letzten Mittwoch in einer Lotto-Annahmestelle gespielt. Gleich sechs weitere NRW-Tipper trafen bei der letzten Lotto-Ziehung die Gewinnklasse 2 und freuen sich ebenfalls über Gewinne im sechsstelligen Bereich. Die Spielteilnehmer aus dem Raum Solingen, den Kreisen Kleve, Lippe, Unna, Viersen und dem Raum Remscheid erhalten jeweils 209.009,10 Euro. red