Drei Männer schlagen in Dortmund auf Zivilpolizisten ein

Dortmund (dpa) - Zwei Zivilpolizisten sind in Dortmund von drei Männern attackiert und verprügelt worden. Die Täter ließen erst von einem bereits am Boden liegenden Beamten ab, als sein Kollege die Dienstwaffe zog, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Vor der Attacke am Samstagabend hatten die 27 und 28 Jahre alten Zivilpolizisten demnach einen der Männer gebeten, sein Auto wegzufahren. Der Wagen habe die Straße versperrt und die Beamten an einer Einsatzfahrt gehindert.

Daraufhin hätten der 19 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer die Beamten beschimpft und bedroht und dann mit einem hinzugekommen 19-Jährigen auf sie eingeschlagen. Der Autofahrer habe die Polizisten zudem mit einem Baseballschläger bedroht. Zudem seien nach und nach weitere Menschen dazugekommen, die sich mit den Schlägern solidarisiert hätten.

Die Polizei bekam die Situation erst mit Verstärkung in den Griff: Die beiden 19-Jährigen wurden vorübergehend festgenommen, der unbekannte Beifahrer konnte fliehen. Die Polizisten mussten in einem Krankenhaus behandelt werden und waren nicht mehr dienstfähig.