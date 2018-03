Hille. Nach den Leichenfunden im ostwestfälischen Hille halten die Ermittler den 51-jährigen Jörg W. in allen drei Fällen für dringend tatverdächtig. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Das Motiv des Mannes sei weiter nicht klar. Mögliche finanzielle Vorteile für Jörg W. durch das Verschwinden des 71-jährigen Nachbarn und eines 65-jährigen Hilfsarbeiters von seinem Hof stünden dabei im Fokus. Mit dem 30-Jährigen syrisch-türkisch-stämmigen Mann aus dem niedersächsischen Stadthagen, dessen Leiche als erstes gefunden worden war, habe Jörg W. eine geschäftliche Beziehung gehabt. Die Bluttat an dem 30-Jährigen hat der Verdächtige bereits gestanden.

Die Leichenfunde lösten in Hille Bestürzung aus

Bereits am Freitagmorgen wurde bekannt, dass die zwei am Mittwoch gefundenen Toten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die beiden 71 und 65 Jahre alten Bekannten des Tatverdächtigen Jörg W sind. Die beiden Männer aus dem Dorf wurden schon länger vermisst. Ihre Leichen lagen vergraben auf dem Grundstück von Jörg W.

Der dritte Tote war bereits seit der vergangenen Woche bekannt: Es ist ein 30-Jähriger aus dem niedersächsischen Stadthagen, der geschäftlich mit Jörg W. zu tun hatte. Nur ein DNA-Abgleich kann eine nahezu hundertprozentige Sicherheit Allerdings stand ein DNA-Abgleich, der eine nahezu hundertprozentige Sicherheit bei der Identifizierung der beiden Leichen gibt, am Freitag noch aus. Hier soll erst kommende Woche ein Ergebnis vorliegen.

Jörg W. - ein früherer Fremdenlegionär - hatte nach dem Fund der ersten Leiche in der vergangenen Woche bereits die erste Tat gestanden: Er habe den 30 Jahre alte Mann aus Stadthagen mit einem Hammer erschlagen. Bei den Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass noch zwei weitere Bekannte von Jörg W. seit Monaten vermisst werden. Danach hatte die Polizei auf zwei benachbarten Höfen intensiv und mit Hilfe von Spürhunden gesucht. Dabei fanden die Ermittler die beiden weiteren vergrabenen Leichen. Einer der Toten sei etwa einen Meter tief im Boden vergraben gewesen. Die Leichenfunde lösten in Hille Bestürzung aus. «Da ist eine tiefe Betroffenheit in der Bevölkerung», sagte Bürgermeister Michael Schweiß. dpa