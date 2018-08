Essener CDU-Politiker will ein Verbot in allen Bädern. In Wuppertal gab es das schon mal – aber nur, weil das Material nicht stimmte.

Düsseldorf. Bademode ist seit Jahrzehnten Diskussions-Stoff – was ist schicklich und was ist es nicht? Dieser Tage streitet man sich in Essen über Burkinis und die Frage, ob sie in ein Bad im Ruhrgebiet gehören.

Ein Schwimmbadleiter gestattete Muslimas, in Burkinis „Marke Eigenbau“ – aus Shirt und Leggins – ins Wasser zu gehen, weil viele sich einen richtigen muslimischen Badeanzug nicht leisten könnten. Bei anderen Badegästen sorgte die Straßenkleidung im Becken allerdings für Irritation. Und der Fraktionsvorsitzende der CDU im Essener Stadtrat, Dirk Kalweit, forderte gar ein generelles Burkini-Verbot in allen öffentlichen Bädern der Stadt. „Burkini oder Kopftuch – beide äußerlichen Abgrenzungssymbole sind nicht anderes als die Flagge eines politischen Islams und somit eine Form der Islamisierung der deutschen Gesellschaft“, sagte der Kommunalpolitiker der „WAZ“. Die Debatte scheint hohe Wellen zu schlagen in den Pools der Ruhrgebietsstadt. Und nicht nur dort.

„Es ist schon länger Thema bei uns“, heißt es auch aus Wuppertal auf Nachfrage bei Michael Kieckbusch, Abteilungsleiter Bäderbetrieb bei der Stadtverwaltung. Ein generelles Burkini-Verbot habe es dort bereits gegeben, vor Jahren erlassen durch den Sportdezernenten. Allerdings weil es seinerzeit noch keine spezielle Burkini-Bademode gegeben habe.

Straßenkleidung ist tabu – weil sie schwer wird und unhygienisch ist

„Straßenkleidung kann sich vollsaugen“, erklärt Kieckbusch. Das sei ein Problem für die Sicherheit, weil die Textilien schwer würden. Aber auch für die Hygiene. Moderne Burkinis aus dem Material, aus dem auch Badeanzüge gefertigt werden, seien heute aber zulässig. Und: „Konflikte hat es noch nie gegeben.“ An einem Spitzentag mit 2500 Gästen seien im städtischen Freibad Mählersbeck sechs bis acht Frauen im Burkini.

Auch in den Bädern der Landeshauptstadt gibt es „ganz klare Vorschriften in der Haus- und Badeordnung“, sagt Romina Walterowicz von der Bädergesellschaft Düsseldorf. Auch dort ist Badeanzug-Material in jeglichem Zuschnitt erlaubt, Baumwolle nicht. Außer im Kinder-Plantschbecken: „Da machen wir immer noch eine Ausnahme“, erklärt die Sprecherin – man wolle sichergehen, dass die Kleinen gut vor der Sonne geschützt sind. Diskussionen führt das Personal in den Freibädern diesen Sommer zuhauf – allerdings nicht nur mit Muslimas. „Es geht generell um Menschen, die nicht zu viel zeigen wollen“, erklärt Walterowicz. Und sie alle dürften eben nicht mit einem weiten T-Shirt oder einer Leggins ins Wasser. Ebenso wenig Frauen mit BHs statt Bikini-Oberteil oder Jungs mit kurzer Hose oder Unterhose unter den Schwimmshorts.

Hinweise, wenn gegen die Kleidervorschriften verstoßen wird, gibt es laut Walterowicz immer wieder auch von anderen Badegästen. Sie sieht aber weniger ein kulturelles als „ein Generationenproblem“: Die Älteren hielten sich von jeher strikt an die Regeln und seien erbost, wenn die Jüngeren sich nicht darum scheren. Nachfragen zu Burkinis würden immer wieder an die Schwimmmeister herangetragen – aber wenn diese informierten, das ginge in Ordnung, sei es auch gut.

Eine echte Erfolgsgeschichte sind die Burkinis laut Michael Kieckbusch aus Wuppertal übrigens im Schwimmunterricht der Schulen. Dort ist die islamische Mode „schon fast Normalität“, erklärt er. Und so wurde auch die Quote von muslimischen Schülerinnen, die Schwimmen lernen können, deutlich gesteigert worden.