Schrumpfende Städte und Gemeinden, weniger Gläubige: Immer mehr Kirchen stehen leer, vor allem in Ostdeutschland. Gesucht sind neue Nutzungsformen – so wie am Rennsteig in Thüringen.

Biete Doppelbett mit Blick auf Altar und Holzkreuz: Wer im Internet nach einem Feriendomizil sucht, stößt weltweit auf ein breites und mitunter ausgefallenes Angebot. Eine Kirche zum Übernachten sticht aber selbst dort ins Auge. „Das ist was Lustiges, Tolles – da wird man neugierig“, sagt Ursula Sonnberger. Nach einem Besuch in Berlin war die Salzburgerin so neugierig auf das ungewöhnliche Angebot, dass sie und ihr Partner einen zusätzlichen Tag für die Heimfahrt nach Österreich einplanten.

Eine Übernachtung kann über Aribnb online gebucht werden

Die Michaeliskirche in Neustadt am Rennsteig ist die erste offizielle „Her(r)bergskirche“ des Thüringer Waldes. Seit kurzem kann sie über die Plattform Airbnb online gebucht werden – ein Pilotprojekt. Nicht alle Gemeindemitglieder sind begeistert, weiß Horst Brettel, Mitglied des Gemeinderates. „Wir wollen jedoch sehen, wie groß die Neugier ist“, erklärt er. „Insgesamt sollen fünf oder sechs solcher Möglichkeiten am Rennsteig geschaffen werden.“

Ursula Sonnberger hat die Übernachtung in der Kirche genossen – trotz des lauten Glockenschlags zur vollen Stunde. „Das war der megatolle Gegensatz zu Berlin mit seiner Größe, Hektik und dem Lärm“, schwärmt sie. „Eine Kirche ist ja ein besonderes Gebäude, mit dem wohl selbst Nichtgläubige etwas verbinden. Und dann gehört Dir dieser Raum – ich habe das sehr genossen“, sagt die 53-Jährige. „Diese Höhe über Dir, diese Ruhe.“ Ihre Befürchtung, es könnte möglicherweise gruselig sein so allein in der dunklen Kirche, erwies sich als unbegründet. „Es ist überhaupt nicht unheimlich, sondern heimelig.“ Insgesamt können drei Menschen auf der Holzkonstruktion, die an ein Hochbett erinnert, im Kirchenschiff hinter den Bänken und unterhalb der Orgel schlafen. Toilette und Waschgelegenheit gibt es im benachbarten Pfarrhaus, morgens um 9 Uhr muss das Quartier geräumt sein – denn die Kirche wird noch normal genutzt. Die Gemeinde hat ein Problem, mit dem viele Gotteshäuser zu kämpfen haben: schrumpfende Mitgliederzahlen. Immer mehr Kirchen stehen deshalb leer. In Thüringen fragen sich die Verantwortlichen bei der Evangelischen Kirche: Gibt es alternative Nutzungsmöglichkeiten für die knapp 2000 Kirchen im Land? Und welche Ideen lassen sich umsetzen?

Von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) und der Internationalen Bauausstellung gab es dazu den Ideenwettbewerb „STADTLAND: Kirche. Querdenker für Thüringen 2017“. Videos zu den Projekten sind derzeit in der Ausstellung „500 Kirchen 500 Ideen“ in der Kaufmannskirche in Erfurt zu sehen. Das Konzept der „Her(r)bergskirche“ hat sich ein Team junger Architekten aus Berlin und Leipzig zusammen mit der Technischen Universität Berlin, der EKD und der Bauausstellung ausgedacht.