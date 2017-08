Nachdem der Dienstag schwülwarm mit Hoch Lisa begonnen hat, hat mittlerweile Tief Jürgen mit seiner Regenfront den Rhein überquert. Kräftige Gewitter und sogar Hagel sollen möglich sein.

Düsseldorf. Nachdem der Dienstag schwülwarm mit Hoch Lisa begonnen hat, hat mittlerweile Tief Jürgen mit seiner Regenfront den Rhein überquert. In Nordrhein-Westfalen erwartete der Deutsche Wetterdienst für Dienstag den wärmsten Tag der Woche.Mit Temperaturen bis 30 Grad zeige sich der August noch einmal von seiner hochsommerlichen Seite, teilten die Wettexperten aus Offenbach mit.

Schon im Laufe des Vormittags war es im Westen des Landes mit den Sommergefühlen schon wieder vorbei, Schauer und kräftige Gewitter waren auf dem Weg. Im Laufe des Nachmittags und des Abends sollen sich die Gewitter ostwärts ausbreiten. Es muss mit Hagel, Starkregen und teils schweren Sturmböen gerechnet werden. Es könne zu «unwetterartigen Entwicklungen» kommen, meinte der Wetterdienst.





Am Mittwoch werden Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet. Ab Donnerstag ist es dann schon wieder vorbei mit dem Sommerwetter. Laut DWD sinken die Temperaturen weiter in Richtung 20 Grad-Grenze. Auch am Wochenende müsse weiter mit unbeständigem Wetter, Schauern und Wind gerechnet werden. dpa