Das ging daneben: In der ostwestfälischen Kleinstadt Vlotho soll ein Paar in ein Haus eingebrochen und unter anderem ein Smartphone gestohlen haben. Das wollte das Duo offensichtlich auch gleich ausprobieren und machte ein Selfie - ohne zu wissen, dass die Daten auch in der Cloud des eigentlichen Besitzers gespeichert werden. Jetzt wird das mutmaßliche Diebespaar von der Polizei mit genau diesem Foto gesucht.

Nach Angaben der Polizei sollen sie am Donnerstag (14.6.) die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses genutzt haben, um dort einzusteigen. Nach Durchsuchung des Gebäudes entwendeten sie auch Bargeld und einer Uhr.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221-888-0 entgegen. red