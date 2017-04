Eppingen. Während man zu Ostern üblicherweise nach Eiern Ausschau hält, suchen Polizisten im Kreis Heilbronn einen Osterhasen. Für eine Familie im baden-württembergischen Eppingen hatten die Feiertage mit einer bösen Überraschung begonnen: Eine mehr als zwei Meter große Hasenfigur aus Plastik, die als Oster-Dekoration vor dem Hauseingang stand, war plötzlich verschwunden.

Der Plastikhase sei vor allem bei den Kindern beliebt gewesen und werde sehr vermisst, sagte ein Sprecher der Polizei Heilbronn am Karfreitag. «Jedes Jahr stellt die Familie den Hasen am Hauseingang auf - nur dieses Jahr wird er fehlen», sagte der Beamte. Der Diebstahl ereignete sich demnach am Donnerstag. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. dpa