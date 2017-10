Im Gespräch mit Chefredakteur Ulli Tückmantel erzählte die Stewardess der „Landshut“ 40 Jahre nach dem Geiseldrama von Mogadischu über fünf Tage im Herbst 1977.

Wuppertal. Fünf Tage Geiselhaft können einen Menschen zerstören, sie können ihn verunsichern, innerlich heimatlos machen. Bei Gabriele von Lutzau ist das anders. Ihre fünf Tage in der Gewalt von palästinensischen Terroristen haben die heute 63 Jahre alte Bildhauerin stärker gemacht, entschlossener, unbeirrbar im Kampf gegen Widerstände, gegen Krankheit und in scheinbar ausweglosen Situationen.

„Zivilcourage, nicht schweigen, aufstehen“, das sind die Schlüsse, die sie aus dem Überleben der Hölle gezogen hat. „Ich war zu wütend, um Angst zu haben“, sagt sie. Gabriele von Lutzau gehörte der Besatzung des Flugzeugs an, das am 13. Oktober auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt entführt worden ist. Die Lufthansa-Maschine mit dem Namen Landshut und ihre Befreiung durch die Grenzschutz-Gruppe GSG 9 gelten als Höhepunkt des so genannten Deutschen Herbstes. Im Gespräch mit dem Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung, Ulli Tückmantel, erzählte von Lutzau am 40. Jahrestag von den Ereignissen in der „Landshut“, davon, wie sie der „Engel von Mogadischu“ wurde.

Lufthansa teilte sie kurzfristig für den Flug nach Mallorca ein

„Aber nicht chronologisch fragen, das kann ich nicht“, sagte sie. Gabriele Dillmann war 22 Jahre alt, frisch in ihren heutigen Ehemann verliebt und Teil einer Reservemannschaft, als die Lufthansa sie kurzfristig für den Flug nach Mallorca einteilte. Mit dem Mann, der sich später selbst Captain Mahmoud nannte, kam sie sofort in Kontakt. „Er bat um ein Glas Wasser“, erinnerte die damalige Stewardess sich. Sie vergaß den Wunsch im Trubel der Flugvorbereitungen zunächst, brachte Mahmoud das Wasser später. „Sie werden sich noch an mich erinnern, antwortete er auf meine Entschuldigung.“

Über Frankreich haben die vier Terroristen das Flugzeug dann übernommen. Dass die jüngste unter den Flugbegleiterinnen die wichtigste Rolle im Flugzeug übernehmen sollte, führt von Lutzau heute auf zwei Faktoren zurück. Sie sprach und spricht perfekt Englisch und sie fühlte sich verantwortlich für die Passagiere. Das tut sie heute noch. Sehr wahrscheinlich hat sie allen das Leben gerettet. Sie war den Geiseln ein Trost und für die Terroristen eine Beruhigung, eine diplomatisch geschickte Botschafterin zwischen den Kriminellen und deren Opfern.

„Trotzdem gab es Gewalt an Bord“, berichtete Gabriele von Lutzau. Dem Anführer der Terrorbande gefiel es, Menschen zu quälen. Die hübschen jungen Frauen einer Schönheitskonkurrenz auf dem Weg nach Hause hatten es ihm angetan, und Co-Pilot Jürgen Vietor war so lange Opfer des Sadisten, bis der Pilot Jürgen Schumann von einem der Terroristen erschossen worden war. „Danach ließen sie Vietor in Ruhe, sie brauchten ihn ja noch.“