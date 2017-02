Heute Vormittag und im weiteren Verlauf ist es stark bewölkt bis bedeckt. Zunächst regnet es nur vereinzelt etwas, bevor zum Mittag von Nordwesten verbreitet Regen aufzieht. Am Nachmittag lässt der Regen von Nordwesten wieder nach. Es bleibt weiterhing bedeckt und örtlich fällt etwas Sprühregen. Die Temperatur erreicht 6 bis 9 Grad im Bergland und Werte von 9 bis 11 Grad in tiefen Lagen. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest- bis West. Dabei können starke, in Gipfellagen auch stürmische Böen auftreten. In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Allenfalls im Norden kann der Niederschlag in der zweiten Nachthälfte vorübergehend abklingen. Die Luft kühlt sich auf 9 bis 7, im Bergland auf 7 bis 4 Grad ab. Der Wind weht mäßig, in Westfalen sowie im Mittelgebirgsraum teils mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest bis West.

Am Dienstag ist es stark bewölkt, und bevorzugt in der Südwesthälfte regnet es. Im Norden sind vereinzelt Auflockerungen möglich. Die Temperatur erreicht 10 bis 12, im Bergland 8 Grad. Der westliche Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest bis West mit teils stürmischen Böen im Bergland, ehe er zum Abend dann nachlässt. In der Nacht zum Mittwoch fällt aus dichter Bewölkung wieder verbreiteter Regen, teils länger andauernd und dabei in Südweststaulagen von Eifel und Rothaargebirge auch kräftig. Die Temperatur liegt morgens bei 9 bis 6 Grad, im Bergland bei Werten um 4 Grad. Der Südwestwind weht erst mäßig, in der zweiten Nachthälfte dann wieder frisch mit starken Böen, im Aachener Raum und im Bergland auch mit stürmischen Böen.

Am Mittwoch ist es bedeckt und verbreitet regnet es, zum Teil auch kräftig und länger anhaltend. Nur vorübergehend lässt der Niederschlag am Nachmittag nach. Die Temperatur erreicht 9 bis 12, im Bergland 8 Grad. Der westliche Wind weht mäßig bis frisch mit stürmischen Böen, im Bergland sind Sturmböen zu erwarten. In der Nacht zum Donnerstag ist es allgemein wieder bedeckt, und erneut breitet sich von Westen her teils kräftiger Regen nach Osten aus. Die Temperatur geht auf 7 bis 5 Grad, im Bergland auf Werte von 4 bis 2 Grad zurück. Der Wind dreht von West aus Südwest und weht dabei mäßig bis stark, vor allem im Bergland sind dabei Sturmböen möglich. DWD