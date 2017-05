Heute freundlich, warm und trocken. Nachts wechselnd bewölkt.

Heute früh und am Vormittag scheint zunächst häufig die Sonne. Tagsüber bilden sich dann einige Quellwolken, die sich am Abend allmählich wieder auflösen. Es bleibt trocken. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 20 Grad im Bergland und 26 Grad am Niederrhein. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. In der Nacht zum Dienstag ziehen von Westen zeitweise mittelhohe Wolkenfelder durch. Es bleibt aber trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 8 Grad.

Am Dienstag ist es zunächst überwiegend heiter. Zum Mittag verdichtet sich von Westen her die Bewölkung vorübergehend. Es bleibt meist trocken. Die Temperatur erreicht Werte zwischen 23 bis 26 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West und dreht zum Abend auf Nordwest. In der Nacht zu Mittwoch lockert die Bewölkung auf und meist ist es klar, nur stellenweise wolkig. Es bleibt trocken. Die Temperatur geht auf Werte zwischen 12 und 8 Grad zurück.

Am Mittwoch ziehen teils dichte Wolkenfelder durch. Es bleibt aber weitgehend trocken. Bei einem mäßigen Wind aus West bis Nordwest erreicht die Temperatur 21 bis 25 Grad. In der Nacht zum Donnerstag nähert sich von Norden eine schwache Kaltfront, die dichte Wolkenfelder und vor allem in Westfalen vereinzelt etwas Regen mit sich bringt. Die Temperatur geht zurück auf 13 bis 11, in höheren Lagen 9 Grad. DWD