Düsseldorf. Auf die Frage nach einem typisch schwedischen Gericht würde wohl die Mehrheit mit "Köttbullar" antworten.

Doch ausgerechnet Schweden gab heute auf dem offiziellen Twitter-Account des Landes @swedense bekannt: "Die schwedischen Hackbällchen basieren eigentlich auf einem Rezept von King Charles XII., welches er Anfang des 18. Jahrhunderts aus der Türkei mit nach Hause brachte. Bleiben wir bei den Fakten!"

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM — Sweden.se (@swedense) 28. April 2018

Diese Nachricht löste bei der Netzgemeinde großen Diskussionsbedarf aus: Mehr als 20.000 Likes, fast 8.000 Retweets und über 800 Kommentare konnte der Post bislang generieren.

Neurda Gungoren (@neurdagungoren) überrascht das nicht. Sie ergänzt: "Auch gerösteter Kaffee und Krautrouladen wurden von König Charles XII. aus der Türkei nach Schweden gebracht."

Also roasted coffee and cabbage rolls (kåldolmar) was brought to Sweden from Turkey by King Charles XII 😀 — NerudaGungoren (@NerudaGungoren) 30. April 2018

Für Örjan (@sweden) bricht mit dieser Nachricht vermutlich sein gesamtes Weltbild zusammen, denn er twiitert: "Mein ganzes Leben war eine Lüge".

My whole life has been a lie https://t.co/tVcRmJx5By — @sweden / Örjan (@sweden) 28. April 2018