Preisanstieg um 1,9 Prozent. Neues Kurzzeitticket wird eingeführt.

Gelsenkirchen. Bus- und Bahnfahrten im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr werden zum Januar 2019 um durchschnittlich 1,9 Prozent teurer. Gleichzeitig führt der VRR in weiten Teilen seines Verbundgebietes ein Kurzzeit-Ticket ein.

In A1- und A2-Gebieten können Fahrgäste damit vier Stunden lang mit Bus und Bahn fahren, wie der VRR mitteilte. Das 4,20 Euro teure Ticket sei für die nicht so stark urbanisierten und ländlicheren Gebiete entwickelt worden, hieß es. „Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden, die Besorgungsfahrten in ein Stadtzentrum, Arztbesuche oder einfach nur Ausflüge machen möchten“, sagte eine Sprecherin. Der Tarif gilt nicht in den dicht getakteten Gebieten der Preisstufe A3, also in Essen, Bochum, Dortmund, Düsseldorf und Wuppertal.

Als Grund für den Preisanstieg gab der VRR vor allem gestiegene Kosten für Energie und Löhne an. Nahezu alle Tickets werden teurer. Wir geben Ihnen nebenstehend einige Beispiele. Die detaillierte Tabelle mit den Preiserhöhungen finden Sie unter

bit.ly/2tDuEVx