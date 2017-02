Heute ist es im Norden und Osten stark bewölkt bis bedeckt und hier kann vereinzelt etwas Sprühregen fallen. Im restlichen Gebiet zeigt sich neben vielen Wolken zeitweise auch die Sonne und es bleibt trocken. Vor allem im Bergland kann es teils auch neblig trüb sein. Die Temperatur steigt auf 4 Grad in Ostwestfalen und bis 7 Grad im Rheinland. Im Bergland werden 1 bis 3 Grad erreicht. Der Wind weht schwach meist aus Nordost. In der Nacht zum Dienstag ist es stark bewölkt mit einzelnen Wolkenlücken und überwiegend niederschlagsfrei. Nur im Osten kann stellenweise etwas Schnee oder Schneegriesel fallen mit entsprechender Glättegefahr. Die Temperatur geht auf +2 bis -2, im Bergland bis -4 Grad zurück. In Ostwestfalen und im Bergland ist Glätte durch Reif oder leichten Schneefall wahrscheinlich. Im Flachland ist Glätte möglich. Frostfrei bleibt es am ehesten entlang des Rheins.

Am Dienstag ist es stark bewölkt bis bedeckt und im Tagesverlauf kommt von Westen her Regen auf, der oberhalb von etwa 500 m als Schnee fällt. In der Osthälfte bleibt es noch weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur liegt im Flachland zwischen 3 und 6 Grad, im Bergland zwischen -1 und 2 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt und in der Westhälfte fällt Niederschlag, der bis in tiefe Lagen in Schnee übergehen kann. Die Tiefstwerte liegen in der Osthälfte zwischen -1 und -6 Grad, in der Westhälfte zwischen +2 und -2 Grad. Es kann verbreitet Glätte auftreten, in der Osthälfte durch Reif, in der Westhälfte durch Überfrieren oder leichten Schneefall.

Am Mittwoch ist es erst stark bewölkt bis bedeckt und teils auch neblig trüb. Westlich des Rheins kann noch etwas Sprühregen fallen, im Bergland Schneegriesel oder Schnee. Im Laufe des Tages klingen die Niederschläge mehr und mehr ab und in Westfalen lockert die Bewölkung auf. Östlich des Teutoburger Waldes und im Rothaargebirge herrscht Dauerfrost zwischen 0 und -3 Grad. Ansonsten werden 1 bis 4 Grad erreicht. Es weht ein schwacher, im Norden auch mäßiger Wind aus Ost bis Nordost. In der Nacht zum Donnerstag ist es vielfach locker bewölkt, nur örtlich zeigt sich noch starke Bewölkung. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen -3 Grad im Rheinland und bis -9 Grad in Westfalen. Verbreitet herrscht Glättegefahr. DWD