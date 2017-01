Die Wettervorhersage für NRW Die Sonne steht vor einem Comeback

Heute ist es anfangs teils neblig-trüb oder bedeckt, teils auch schon aufgelockert bewölkt. Im Laufe des Tages lösen sich vor allem nach Westen und Norden zu Nebel und Hochnebel auf, sodass die Sonne länger scheinen kann. Lediglich in Ostwestfalen sowie im Rothaargebirge hält sich der trübe Wettercharakter teilweise über den Tag hinweg. Es bleibt allgemein niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht je nach Sonnenschein -2 bis +3 Grad, im Bergland -4 bis 0 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus vorwiegend östlicher Richtung. In der Nacht zum Donnerstag ist es meist gering bewölkt oder klar und trocken. Vereinzelt, bevorzugt in Ostwestfalen kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen -4 und -10 Grad, im Bergland über Schnee bis -12 Grad. Streckenweise kann Reifglätte auftreten.

Am Donnerstag scheint bei meist nur wenigen meist hohen Wolken die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperatur erreicht -2 bis +4 Grad mit den höchsten Werten am Niederrhein. Der Wind weht erst schwach, später auch mäßig aus Ost bis Südost. In den Kammlagen der Mittelgebirge können einzelne starke Böen auftreten. In der Nacht zum Freitag ist es gering bewölkt oder klar und trocken. Dabei sinkt die Temperatur auf -2 bis -6 Grad, im Bergland bis -10 Grad. Vereinzelt muss mit Reifglätte gerechnet werden.

Am Freitag kommen von Westen mittelhohe und hohe Wolkenfelder auf. Dabei ist es aber niederschlagsfrei. Generell sonniger bleibt es im Osten des Landes. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen +2 Grad in Teilen Ostwestfalens und bis +8 Grad im äußersten Westen. In höheren Lagen werden um 1 Grad erwartet. Der Wind weht schwach, zeitweise auch mäßig aus Südost. In der Nacht zum Samstag ist der Himmel wolkig oder gering bewölkt, nach Osten zu auch klar. Bei verbreitet leichtem bis mäßigem Frost zwischen 0 und -9 Grad bleibt es trocken. Stellenweise ist erneut Reifglätte möglich. DWD