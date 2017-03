Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13, in den Hochlagen bei 8 Grad.

Heute früh und tagsüber scheint bei wechselnder Bewölkung häufiger die Sonne und es bleibt überwiegend niederschlagsfrei, nur vereinzelt kann es geringfügig regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13, in den Hochlagen bei 8 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. In der Nacht zum Donnerstag ist es wechselnd bewölkt. Es bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 1 Grad. Bei längerem Aufklaren kann im Bergland leichter Frost knapp unter 0 Grad auftreten. Der Wind weht schwach aus Ost bis Südost. Stellenweise ist mit Nebelbildung zu rechnen.

Am Donnerstag zeigt sich bei aufgelockerter, zeitweise auch stärkerer Bewölkung, die Sonne. Dabei bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht 12 bis 14, in höheren Lagen 10 Grad. Der Wind ist schwach und kommt meist aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag ist es wechselnd bewölkt, im Osten teils auch klar. Vor allem Richtung Eifel kann es zeitweise leicht regnen. Die Temperatur geht auf 5 bis 3, im Bergland auf 2 bis 1 Grad zurück.

Am Freitag ist es heiter und trocken. Die Temperatur steigt auf 12 bis 16 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Samstag sinkt die Temperatur bei leichter Bewölkung auf 5 bis 1 Grad zurück. Es bleibt niederschlagsfrei. DWD