Sprenger hat den Kampf mit der Mafia aufgenommen in jener Augustnacht von Duisburg. Als Leiter des auf Tötungsdelikte spezialisierten Kriminalkommissariats 11 und der Mordkommission war er etwa eine halbe Stunde nach den tödlichen Schüssen am Tatort. Später hielt er die Fäden der Ermittlungen in den Händen, bei denen phasenweise bis zu 130 Beamte zusammengearbeitet haben: die eigenen Leute, aber auch Kräfte aus anderen Behörden und Bundesländern, Spezialisten aus den Landeskriminalämtern und dem BKA. „Das hat die Behörde lahmgelegt. Aber die Hilfsbereitschaft der Nachbarbehörden war beeindruckend. Vor allem Düsseldorf und Krefeld haben uns angeboten: Wenn bei euch Land unter ist, dann springen wir ein.“

San Luca ist ein kleines Örtchen in Kalabrien, im Fußballenbereich des italienischen Stiefels, zehn Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt. Sechsmal ist Heinz Sprenger mittlerweile dort gewesen, um die ’Ndrangheta besser zu verstehen. Denn San Luca mit seinen weniger als 4000 Einwohnern ist die Hochburg dieser kalabrischen Ausprägung der Mafia. „Nichts, was dem Staat gehört, hat dort keine Einschusslöcher“, sagt Sprenger. Und dann erzählt er von den Häusern der Clans: „Von außen denkt man, das ist ein Rohbau. Aber von innen ist es ein Palast: Edelhölzer, feinster Marmor, goldene Wasserhähne.“

Vor zehn Jahren trug das Restaurant noch den Namen „Da Bruno“ und war der italienischen Küche gewidmet. Bis zu jener sehr warmen Sommernacht vom 14. auf den 15. August 2007. Da schlossen der Besitzer Sebastiano S., Marco M., dazu zwei Brüder, die in dem Restaurant arbeiteten, sowie Francesco G. (16) und Tommaso Francesco V. (18) um 2.20 Uhr die Tür zum Restaurant ab und gingen zu ihren beiden Wagen in einer Durchfahrt neben dem Restaurant. Als sie die Motoren starten wollten, wurden alle sechs mit insgesamt 54 Schüssen aus zwei italienischen Beretta-Pistolen ermordet.

Schon bald ist Sprengers Büro verhangen mit Familiencharts, in denen die Experten für organisierte Kriminalität die Verbindungen der kalabrischen Mafiaclans dargestellt hatten. 56 Clans, entweder miteinander verbunden oder verfeindet und mit zahlreichen verwandtschaftlichen Verflechtungen durchzogen. Und dann diese blutige Fehde zwischen den Familien Strangio-Nirta und Pelle-Romeo, ausgelöst durch einen Karnevalsscherz mit geworfenen Knallkörpern im Februar 1991. Bei einem Clanmitglied kommt der Scherz gar nicht gut an. Es folgen eine Schlägerei und eine jahrelange Blutspur gegenseitiger Attentate, die schließlich in den Schüssen von Duisburg mündet.

Veröffentlichung Heinz Sprenger hat über seine Erfahrungen bei der Duisburger Mordkommission im vergangenen März ein Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel „Der wahre Schimanski – Meine spektakulärsten Fälle als Duisburger Chefermittler“ (Riva-Verlag). Den Mafiamorden von Duisburg sind darin drei Kapitel gewidmet.

Die Morde schockieren Deutschland. Bis dahin galt das Land nur als Rückzugsort für gesuchte Mafiosi, die weiter ungestört ihren Geschäften nachgehen wollten – auch weil hier niemand fragte, woher einfache Pizzabäcker eigentlich die Summen für ihre Restauranteröffnungen nahmen. Nun scheint die italienische Blutrache plötzlich auch in Deutschland angekommen. Die Ermordeten, so ergeben die Ermittlungen, waren selbst mit Mordplänen befasst gewesen und hatten sich schon entsprechend eingedeckt. Tommaso Francesco V. war am Tage seines Todes volljährig geworden und hatte gerade das Aufnahmeritual in die ’Ndrangheta hinter sich gebracht.

Fahndungsfoto von Giovanni S. Knapp vier Jahre nach den sechs Morden wurde er in Italien zu lebenslanger Haft verurteilt.

Schon zwei Wochen nach der Tat ergeht ein internationaler Haftbefehl gegen Giovanni S., Besitzer einer Pizzeria in Kaarst. Aber es dauert noch mehr als anderthalb Jahre, bis er am 12. März 2009 in Amsterdam festgenommen werden kann. Nach einem weiteren Jahr wird im Februar 2010 in San Luca mit Sebastiano N. der zweite Schütze der Duisburger Mordnacht gefasst. Beide sind inzwischen in Italien zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Insgesamt werden im Zusammenhang mit Duisburg Urteile gegen 72 Beteiligte gesprochen.

Chefermittler Heinz Sprenger glaubt nicht daran, dass sich eine vergleichbare Tat in Deutschland wiederholt. „Es gibt italienische Quellen, die besagen, dass sich die Mafiaoberen danach für ein Friedensabkommen getroffen haben, weil Duisburg aus ihrer Sicht ein Fehler war.“ Intensive polizeiliche Ermittlungen sind schlecht fürs Geschäft. Was nichts an der Mafiapräsenz ändert. Sprenger ist überzeugt, dass Deutschland längst unter zahlreichen Clans aufgeteilt ist. „Nach der Wiedervereinigung hat die Mafia gerade im Osten Millionenbeträge investiert.“ Mord gefährdet nur die gutbürgerliche Fassade, die diese Geschäfte schützt.

Innenminister de Maizière kündigt Verschärfungen an

12. Juli 2017, italienische Botschaft in Berlin. Unter Federführung des Vereins „Mafia? Nein, Danke!“, der von Italienern kurz nach Duisburg gegründet worden war, treffen sich Experten beider Länder zu einer Anti-Mafia-Konferenz. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) kündigt schärfere Gesetze zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität an. So soll in Deutschland künftig analog zu Italien schon die bloße Mitgliedschaft in der Mafia strafbar sein. Auch wolle man die Abschöpfung kriminell erwirtschafteten Vermögens erleichtern.