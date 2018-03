NRW fiebert und schnieft weiter: Krankenhäuser und Arztpraxen sind nach wie vor überfüllt, bei der Blutversorgung gibt es Engpässe.

Düsseldorf. Alle Jahre ist sie da und immer wieder unterschätzt: die Grippewelle. In den vergangenen Wochen brachte sie viele Arztpraxen und Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen an ihre Kapazitätsgrenzen. Ärzte sprechen von einem besonders aktiven Grippejahr. Das Schlimmste scheint aber überstanden. Die Zahl der Grippe-Fälle geht leicht zurück, auch wenn viele Menschen immer noch schniefend und fiebernd flachliegen.

Wieist die Lage in den Krankenhäusern?

„Die Zahl der Grippepatienten geht leicht zurück, die der erkrankten Pflegekräfte steigt jetzt aber noch mal“, sagt Ulla Dahmen, Sprecherin des Lukaskrankenhauses in Neuss. Den regulären Schichtbetrieb aufrechtzuerhalten sei vor dem Hintergrund nicht leicht. Die Abläufe in der Notaufnahme seien durch den hohen Krankenstand beim Personal erschwert, aber nicht gefährdet. Das flexible Arbeitszeitmodell im Pflegebereich, der Flexpool, habe sich in diesen angespannten Wochen bewährt: „Ohne wäre es wirklich schwierig geworden.“

Patienten, die mit der Diagnose Influenza aufgenommen werden, dürfen wegen der hohen Ansteckungsgefahr nur isoliert untergebracht werden. Auch das verschärft die Situation in den Kliniken. Wegen der großen Anzahl an Influenza-Patienten praktizieren viele Krankenhäuser daher die „Kohorten-Isolation“: zwei Grippe-Patienten auf ein Zimmer.

Mittlerweile ist auch der Grippeschnelltest, mit dem Influenza-Viren innerhalb einer halben Stunde nachgewiesen werden können, in vielen Krankenhäusern vergriffen.

In Köln nahm ein besonders hoher Anteil einen so schweren Verlauf, dass ungewöhnlich viele Patienten intensivmedizinisch behandelt werden mussten und Intensivbetten knapp wurden. So dramatisch stelle sich die Lage in den Wuppertaler Helios-Kliniken nicht dar. Von leichter Entspannung will Helios-Sprecher Jörn Grabert aber nicht reden.

„Wir gehen davon aus, dass der Höhepunkt jetzt erreicht ist.“

Jörn Grabert, Helios-Sprecher in Wuppertal

Die Zahl der Grippe-Patienten und erkrankten Mitarbeiter in der Pflege und im Ärztlichen Dienst sei unverändert hoch. „Wir gehen aber davon aus, dass der Höhepunkt jetzt erreicht ist“, so Grabert.

Welche Folgen hat die Grippewelle für Blutspendedienste?

Unangenehm bemerkbar macht die Grippewelle sich auch bei den Blutspendediensten, die seit Wochen über leere Spenderliegen und knappe Blutkonserven klagen. In einigen Regionen in NRW zeichne sich ein Rückgang der Spenden von bis zu 18 Prozent ab, geben die DRK-Blutspendedienste an. „Wir spüren die Auswirkungen der Grippewelle seit einigen Wochen sehr stark“, sagt Stephan David Küpper, Leiter des Blutspendedienstes West. „Die Grippekarte des RKI ist ja auch immer noch vielerorts dunkelrot eingefärbt.“ Denn grundsätzlich sind nicht nur Menschen von der Blutspende ausgeschlossen, die akut an Grippe oder auch an einer Erkältung erkrankt sind, auch gerade erst von einer Grippe genesene Personen, die möglicherweise noch Restbestände von Antibiotika im Blut haben, dürfen kein Blut spenden.