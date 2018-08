Die Grav-Insel in Wesel umfasst 300 Hektar und ist damit Deutschlands größte Anlage für Campingfreunde. 200 Menschen leben sogar das ganze Jahr über hier. Die Kinder Amillia, Leandro, Lucien, Romy, Nora, Lilian und Felisha (von links) genießen ihr Zusammensein auf dem Campingplatz in Wesel. Dort, wo die Straßen schöne Namen wie „Himmelsleiter“ haben und Dauercamper Jürgen Wessel die Blumen auf seiner Parzelle gießt. Jeder Dauercamper hat einen eigenen Briefkasten auf der Grav-Insel. Die Kinder Amillia, Leandro, Lucien, Romy, Nora, Lilian und Felisha (von links) genießen ihr Zusammensein auf dem Campingplatz in Wesel. Dort, wo die Straßen schöne Namen wie „Himmelsleiter“ haben und Dauercamper Jürgen Wessel die Blumen auf seiner Parzelle gießt. Jeder Dauercamper hat einen eigenen Briefkasten auf der Grav-Insel. Wesel. Frank Seibt ist ein Tausendsassa. Einer, der sich am Rechner bei der Büroarbeit wohlfühlt, der organisieren, aber auch kräftig mit anpacken kann. Und einer, der Rat weiß, wenn Rat benötigt wird. Und das ist nicht selten der Fall. Denn Seibt ist Geschäftsführer der Grav-Insel, Deutschlands größtem Campingplatz, in Wesel. Und da gibt es immer etwas zu tun. „Der Chef“, wie ihn nicht nur seine Angestellten, sondern auch viele der Camper nennen, hat uns mitgenommen bei einer Runde über das 300 Hektar große Gelände. „Monaco hat übrigens nur 202 Hektar“, weiß Seibt gleich zu Beginn zu beeindrucken. Wir sind also auf einem Campingplatz, der größer als ein kompletter Staat ist – nicht schlecht. Ein berühmtes Casino wie in Monaco gibt es hier aber nicht, und auch sonst haben der Stadtstaat und der Campingplatz nicht viel gemeinsam. Glamour und Schick sucht man auf der Grav-Insel vergeblich. Hier geht es entspannt zu. Und ungezwungen. „Die Xantener Nordsee hat mir besonders gut gefallen“ Auf der Grav-Insel haben die Straßen schöne Namen wie „Himmelsleiter“. Völlig aufgeräumt wirkt auch Bettina Rohleder, als wir an ihrem Wohnwagen auf dem Platz für Kurzzeitcamper vorbeikommen. Gefrühstückt hat die Frau aus Altena an diesem Vormittag noch nicht, ihr Lebensgefährte Peter Schicke ist gerade mit dem Fahrrad los zur Inselbäckerei, um Brötchen zu holen. Bei einem Kaffee wartet sie auf ihn, der Campingtisch ist schon gedeckt. Im Freien, versteht sich. Am Morgen hat es zwar noch ein wenig geregnet, doch nun ist es trocken. „Da werden wir gleich wahrscheinlich wieder aufs Rad steigen und weiter die Gegend erkunden“, sagt die Camperin und nimmt noch einen Schluck Kaffee. Einen Flyer mit sehenswerten Routen entlang des Niederrheins hat sie ausgeklappt vor sich liegen. Einiges von Wesel und Umgebung haben die Urlauber in den vergangenen Tagen bereits entdeckt. „Die Xantener Nordsee, die hat mir besonders gut gefallen“, sagt Peter Schicke, der inzwischen dazugekommen ist, mit einer Brötchentüte unter dem Arm. Auf der Grav-Insel ist das Paar aus Altena zum ersten Mal. „Wir haben im Fernsehen einen Beitrag über den Platz gesehen und wollten ihn uns mal ansehen“, erklärt Schicke. Und? „Lohnt sich“, findet Bettina Rohleder. „Schöner Platz, tolle Gegend, hilfsbereites Team.“ Die beiden kommen wieder, da sind sie sicher.

Nun aber haben sie erst einmal Hunger und möchten ihr Frühstück genießen. Wir verabschieden uns und setzen unsere Runde über den Platz fort. Es geht vorbei am Inselmarkt, einem richtigen Supermarkt, in dem nicht nur Camper einkaufen können, sondern auch schon mal der ein oder andere Weseler etwas besorgt. Denn der Markt ist auch sonntags geöffnet, sehr praktisch. Dauercamper Jürgen Wessel gießt die Blumen auf seiner Parzelle. Direkt daneben liegt die Bäckerei, in der Schicke vorhin die Frühstücksbrötchen besorgt hat. Weiter geht’s in Richtung Waschsalon, gleich daneben gibt es einen Raum mit Briefkästen – jeder Dauercamper hat seinen eigenen. 200 Leute leben fest auf der Grav-Insel, erzählt Frank Seibt. Und die bekommen natürlich auch Post. „Bis 2014 war es möglich, seinen Erstwohnsitz auf einem Campingplatz anzumelden, seitdem geht das in NRW nicht mehr“, erklärt der Chef. Die Camper aber, die schon vorher da waren, die dürfen auch bleiben. Es ist wunderbar ruhig auf dem Campingplatz Die Grav-Insel

Name

Freizeit 200 Parzellen hat die Grav-Insel, dazu einen Platz für Kurzzeitcamper. Zelte, Wohnwagen und Chalets können geliehen werden, dazu gibt es noch kleine Trekking-Häuschen. Die Wege haben eigene Straßennamen, so gibt es etwa die Entenkuhle, die Himmelsleiter oder den Gravenweg. Graven sind übrigens Nebenarme des Rheins. Ein solcher Nebenarm macht die Grav-Insel zur Insel und gibt ihr auch ihren Namen. Das Gelände ist eingedeicht, so dass Camper auch bei Hochwasser keine nassen Füße bekommen. Die Camper haben eigene Vereine gegründet, mittlerweile gibt es etwa inseleigene Futsal- und Angelvereine. Die Grav-Insel, die 2019 ihren 50. Geburtstag feiert, war einmal Europas größer Campingplatz, mittlerweile gibt es aber in Venedig eine noch größere Anlage. Weitere Informationen unter grav-insel.com So wie Claudia und Jürgen Wessel, die auf ihrer Parzelle gerade die Blumen gießen. Der Regen am Morgen hat nicht gereicht, so dass Jürgen Wessel lieber noch ein wenig nachwässert. Dafür hat er jetzt alle Zeit der Welt, denn der 63-Jährige ist frisch gebackener Rentner. Jahrelang ist er jeden Morgen von der Grav-Insel aus zu seinem Hausmeister-Job gefahren, nun kann er es mit seiner Claudia und den zwei Hunden locker angehen lassen. Das Paar, das aus Dorsten stammt, mag es ruhig und naturnah. Ihre 300 Quadratmeter große Parzelle haben sich Jürgen und Claudia Wessel entsprechend gestaltet. Ein 64 Quadratmeter großes Mobilheim steht darauf, voll ausgestattet wie ein kleines Haus, der Garten ist voller Blumen und Dekorationen. Nicht weit vom Tisch steht ein Vogelhäuschen, unzählige Spatzen fliegen dort ein und aus. „Wehe, man füttert sie einmal nicht“, sagt Claudie Wessel und lacht. „Dann fangen sie sofort an zu schimpfen.“ Schetternde Spatzen sind aber eines der wenigen Geräusche, die Jürgen und Claudia Wessel regelmäßig hören. Es ist herrlich ruhig hier, und das mitten in der Hauptsaison. Vom Trubel, der oft vorn auf dem Campingplatz herrscht – dort, wo die Gastronomie und der Spielplatz sind, wo gerade im Sommer an den Wochenenden immer etwas los ist – davon bekommen die beiden wenig mit. Und genau diese Ruhe ist es auch, die sie dazu veranlasst hat, auf einen Campingplatz zu ziehen.