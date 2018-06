Ausgerechnet dann, wenn die Stimmung auf Sonne und Freibad steigt, fällt an Rhein und Wupper so viel Wasser vom Himmel wie in keinem anderen Monat.

Wuppertal. 1154,1 Liter – das ist mehr Volumen, als in zwölf XL-Reisekoffer oder den Abfallbehälter eines Mehrfamilienhauses passt. So viel Regen – verteilt auf 200 bis 230 Tage – fällt in einem durchschnittlichen Jahr in Wuppertal pro Quadratmeter vom Himmel. In den Nachbarstädten Solingen (1091,5 Liter) und Hagen (974,7 Liter) ist es kaum weniger. Das an sich ist noch nicht der schlechte Teil der Nachricht. Der lautet: Während des Junis wird es statistisch nicht nur an mindestens 20 von 30 Tagen regnen.

Es wird an diesen Tagen auch stärker regnen als in anderen Monaten des Jahres – und da sind statistische Ausreißer wie der Starkregen vom vergangenen Dienstag noch gar nicht eingerechnet.

Deutschlandweit sind die Sommer-Monate von Mai bis August zwar natürlich die wärmsten und hellsten, aber tatsächlich auch die regenreichsten. Die Düsseldorfer und Krefelder mögen sich angesichts der bergischen Zahlen wohlig gruseln und mit dem Wissen trösten, dass es bei ihnen an bis zu 50 Tagen weniger und auch bei weitem nicht so ergiebig regnet (Düsseldorf: 779,2 Liter pro Jahr, Krefeld: 762,5 Liter) wie in Remscheid, Solingen und Wuppertal. Doch auch im niederrheinischen Flachland gilt vielfach: Bis Pfingsten ist es draußen für vieles zu kalt, danach aber zu nass oder zu gefährlich. Vor allem aber: Trotz erheblich verbesserter Vorhersagen bleibt das Wetter weitgehend unkalkulierbar.

In Krefeld fahren heute noch letzte verbeulte Autos mit dem trotzigen Bekenntnis „30. Mai 2008: Ich war dabei“ in Erinnerung an ein 15-minütiges Gewitter herum, bei dem Golfball-große Hagelkörner 20 Menschen verletzten und ein hoher zweistelliger Millionenschaden entstand. Expertenverbände wie die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) in Bonn attestieren den deutschen Städten seit Jahren, sich mittlerweile zwar recht ordentlich gegen Flusshochwasser zu schützen, jedoch praktisch über keine tragenden Konzepte gegen Sturzfluten zu verfügen, und zwar weder gegen häufige noch gegen extreme Ereignisse. Dabei gibt es durchaus Rathäuser, die die Zunahme von extremen Wetterereignissen bereits in die Stadtplanung einbeziehen.

So sind inzwischen nahezu alle großen Freizeit-Parks auf Regentage eingestellt, fanden unsere Reporter heraus, und auch ein Zoo-Besuch muss wegen Regens noch lange nicht ins Wasser fallen.