Die Zahl der Eheschließungen steigt zumindest seit 2013 jedes Jahr. Etwa 410.000 Paare gaben sich 2016 das Ja-Wort. Das waren 10.000 oder 2,6 Prozent mehr als vor Jahresfrist. «Heiraten steht nicht mehr so stark in Verbindung mit dem Kinderkriegen wie früher», sagt Klüsener. «Anders als in Frankreich halten viele in Deutschland die Ehe aber noch für ein zeitgemäßes Konzept.» Eine wichtige ökonomische Motivation sei dabei das Ehegattensplitting im Steuerrecht.

«Kinder werden immer mehr sichtbar und nehmen am Alltagsleben teil», sagt Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). «Deutschland ist ein kinderfreundliches Land.» Und es gibt auch mehr Kinder. Der Geburtenanstieg reicht allerdings nicht, um die Todesfälle auszugleichen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Bevölkerungsentwicklung in Deutschland:

Ist die Alterung der Gesellschaft gestoppt?

Seit 1972 sterben jedes Jahr mehr Menschen als Kinder geboren werden. 2016 betrug die Differenz etwa 118.000 und war damit um rund 70.000 kleiner als vor Jahresfrist. Der demografische Wandel sei trotz des Anstiegs der Geburten und des Rückgangs der Todesfälle nicht gestoppt, betonen die Statistiker. «Die durch Jahrzehnte entstandenen Ungleichgewichte in der Altersstruktur der Bevölkerung bleiben bestehen.» Klüsener sagt: «Deutschland steht heute demografisch gar nicht so schlecht da.» Der Anstieg der Geburtenrate habe bewirkt, dass die Bevölkerungspyramide eine stärkere Basis bilde als noch vor fünf Jahren. Zugleich sei Deutschland für Zuwanderer attraktiv.

Was kann die demografische Entwicklung künftig beeinflussen?

Deutschland müsse auch in Zukunft für Zuwanderer attraktiv bleiben, meint Klüsener - «es bleibt noch viel zu tun», sagt Bujard. Ein großes Problem seien starre Arbeitszeitmuster, die dazu führten, dass gut ausgebildete Frauen in einer Teilzeitfalle feststeckten. Die Qualität der Kinderbetreuung müsse zudem noch besser werden. In der «Zwei-Kind-Norm» sieht Bujard einen Bremsklotz für einen stärkeren Anstieg der Geburtenrate. «Viele Deutsche wollen kein drittes Kind.» Dies sei kulturell geprägt und hänge auch an dem Wohnraumangebot. «Da ist aber auch eine Bewegung in der Zukunft durchaus möglich.»