Immer öfter stürzen junge Urlauber auf Mallorca in den Tod. Das achte Todesopfer dieses Sommers ist ein Tourist aus Deutschland. Experten schlagen aufgrund von sogenannten "Balconing"-Mutproben Alarm.

Palma. Die Tragödie wird auf Mallorca langsam zur Routine. Ein junger Tourist aus Deutschland kam am Montagabend bei einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers an der Playa de Palma ums Leben. Es ist kein Einzelfall: Allein seit Beginn der Saison starben auf der spanischen Urlaubsinsel bereits acht ausländische Besucher bei Stürzen aus Fenstern oder von Balkonen.

Viele weitere Opfer kamen mit Verletzungen davon. Dahinter steckt fast immer das sogenannte «Balconing» - Mutproben junger Urlauber in oft schwindelerregender Höhe unter Alkohol- oder Drogen-Einfluss. Behörden sind ratlos. Der Notruf ging am Montag gegen 19 Uhr ein.

Ein Körper war am Ballermann mit lautem Knall auf einem Betondach im ersten Stock des Hotels Pabisa Bali aufgeschlagen. Sanitäter und der Notarzt konnten laut Polizei nur noch den Tod des 23-Jährigen feststellen. Der Deutsche sei aus dem 12. Stock gefallen. Zu den Todesumständen seien Ermittlungen aufgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Unter anderem sollte eine Autopsie durchgeführt werden.

Woher das Opfer aus Deutschland stammte, konnten die Behörden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur vorerst nicht sagen. Der Unglücksort liegt nur rund 200 Meter vom Strand entfernt am Carrer Pare Bartomeu Salvà. Im Volksmund viel besser als «Schinkenstraße» bekannt. Es ist das Party-Epizentrum der Playa de Palma. Dort findet man unter anderem den «Bierkönig», den größten Biergarten/Diskothek der Insel, mit Platz für rund 10 000 partywillige Besucher.

Ob das jüngste Opfer des «Balconing» am Montag im «Bierkönig» war, steht nicht fest. Die Regionalzeitung «Diario de Mallorca» berichtete unterdessen unter Berufung auf Polizisten, die Zeugen befragt haben, dass der Urlauber in angetrunkenem Zustand Klimmzüge am Balkongeländer gemacht habe und in die Tiefe gestürzt sei, nachdem ihn die Kräfte verlassen hätten.

Der junge Mann sei kurz zuvor in Mallorca mit zwei Freunden eingetroffen. Beim Unglück soll er aber in seinem Hotelzimmer allein gewesen sein. Der Tod des jungen Mannes war am Montag nicht der einzige Zwischenfall mit einem deutschen Touristen auf Mallorca. Gegen vier Uhr nachmittags habe sich ein Deutscher eine Knieverletzung zugezogen, als er beim Klettern an einer Hotelfassade der Playa de Palma gestürzt sei, so die «Diario de Mallorca». Am frühen Montagmorgen wurde außerdem eine junge Touristin aus Frankreich schwer verletzt, als sie in Palmanova unweit des «britischen Ballermanns» Magaluf südwestlich von Palma aus ihrem Zimmer im dritten Stockwerk eines Hotels in die Tiefe stürzte.