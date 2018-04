«Das Monster kam von hinten», sagt der Reiseveranstalter. Ein deutscher Tourist aus Mönchengladbach stirbt auf Mallorca, als er von einer Sportwagenfahrerin auf einer Landstraße umgefahren wird. Kein Einzelfall: Radfahrer leben auf der Ferieninsel nicht ungefährlich.

Palma. Der sportliche Höhepunkt seiner Mallorca-Reise ist für einen deutschen Radtouristen zur Tragödie geworden. Der 47-jährige Mann war am Donnerstag mit mehreren Mitstreitern eines Trainingscamps auf einer Landstraße unterwegs zum höchsten Berg der spanischen Urlaubsinsel, dem 1445 Meter hohen Puig Major - da wurde er von einer Sportwagenfahrerin von hinten erfasst und überrollt. Er hatte keine Chance. Im Krankenhaus in Manacor starb der Deutsche aus Mönchengladbach in der Nacht zum Freitag an seinen schweren Verletzungen.

Neben dem Todesopfer - zu dem bis zum Abend keine näheren Informationen bekannt wurden - wurden in der Nähe von Capdepera im Nordosten Mallorcas acht weitere Fahrer der deutschen Gruppe verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie sind nicht die ersten Unfallopfer als Radtouristen auf der Insel.

Radsportler leben auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln nicht ungefährlich. Erst am Ostersonntag wurde auf Menorca ein Radler von einem Wagen überfahren und getötet. Auf den Balearen starben in den vergangenen Jahren bei ähnlichen Unfällen allein in der Radsport-Hauptsaison im Frühling bis zu sechs Menschen.

Bei einer Protestkundgebung forderte der balearische Radsport-Verband FCIB voriges Jahr Gegenmaßnahmen und bessere Gesetze zum Schutz der Fahrradfahrer. FCIB-Sprecher beklagten eine «alarmierende Zahl von Unfällen». Die Demonstration fand auch in anderen Städten Spaniens statt. Vor allem aber für Mallorca ist es wichtig, dass sich die aus anderen Regionen und Ländern anreisenden Radsportler auf den Straßen der Insel sicher fühlen können - setzt man doch im Rathaus von Palma angesichts der saisonalen Tourismus-Schwankungen neben Golf und Wandern auch auf den «Ciclismo».

Der Radsportverband appelliert an Autofahrer, gerade auch auf den vorwiegend sehr engen Straßen Mallorcas bei Überholmanövern einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu Radfahrern einzuhalten. Das ist nicht immer möglich. Ein Busfahrer sagte jüngst dem «Mallorca Magazin»: «Ich fahre regelmäßig nach Sa Calobra runter, zwölf Kilometer Serpentinen - da kann ich selten Radfahrer überholen. Das Einzige, was hilft, ist Geduld und nochmal Geduld.»

Das Unfallfahrzeug bei Capdepera wurde nach Polizeiangaben von einer Spanierin gesteuert. Von Medien zitierte Augenzeugen versicherten, die 28-Jährige habe zu keinem Zeitpunkt gebremst und sei auf einer geraden Landstraße in ihrem SUV mit hoher Geschwindigkeit in die Gruppe gerast. Der Augenzeuge Juan Esteban sagte dem TV-Sender La Sexta: «Der Knall war erschütternd. Helme, Turnschuhe, Flaschen, Radteile und Reifen flogen durch die Luft.»