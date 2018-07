Olaf Schnee ist Landwirt in Dormagen. Die Dürre macht ihm zu schaffen – und es ist nicht das erste schwere Jahr.

Dormagen. Er ist durch. Wochen, in denen er um 6.30 Uhr in den Stall gegangen ist und abends bis zum Einbruch der Dunkelheit auf dem Mähdrescher gesessen hat, sind vorbei. Olaf Schnee ist durch. Der Landwirt aus Dormagen hat die Getreideernte eingebracht. Und sie war gar nicht mal schlecht. Die harten Zeiten werden für den 46-Jährigen noch folgen: Wenn die Dürre in NRW anhält, wird der Ertrag bei den Zuckerrüben einbrechen. Auf seinen Wiesen Heu für die Pferde zu schneiden, kann er sowieso schon abhaken. Damit hat er kaum Futtervorräte für den Winter.

Am Rande des Dörfchens Straberg baut Schnee auf 90 Hektar Weizen, Gerste, Winterhafer, Raps und Zuckerrüben an, hat zudem Grünland, auf dem die Pensionspferde weiden oder Heu für sie wächst. In den vergangenen Wochen haben seine Lebensgefährtin und sein Sohn Jonas (17) allein die abendliche Stallarbeit erledigt. Er selbst hat im Akkord gedroschen. „Dieses Jahr war extrem“, bilanziert er. „ Ich habe das noch nie erlebt: alles so schnell reif, so früh geerntet.“ Für gewöhnlich sei es erst Anfang August so weit. Und dann mit bangem Blick zum Himmel, ob der Regen kommt und alles ruiniert. „Das war dieses Jahr natürlich nicht so.“

„Die Rüben liegen platt am Boden. Der Mais ist zum Teil gerade mal 1,50 Meter hoch. Da fehlen 50 Prozent Ertrag.“

Olaf Schnee, Landwirt

Aber: Die „Sommerungen“ vertrocknen jetzt, erklärt Schnee – alles, was im Frühjahr gesät wird und über den Sommer reift. „Das leidet alles ohne Ende. Die Kartoffel- und Möhrenbauern sind nur noch am Beregnen“, erklärt Schnee. „Die Rüben liegen platt am Boden. Der Mais ist zum Teil gerade mal 1,50 Meter hoch – sonst wächst er bis auf über drei Meter. Da fehlen 50 Prozent Ertrag.“ Und dann ist da die nach dem ersten Heuschnitt im Frühjahr halbleere Schneune, die er eigentlich für den Winter füllen müsste. „Einen zweiten Schnitt wird es nicht geben.“

Schon jetzt sieht das, auf dem die Tiere da weiden, eher nach Heu aus als nach frischem Gras. Und Olaf Schnee weiß: Wie ihm geht es vielen anderen Stallbesitzern; wenn er im Winter dann bei Heuproduzenten anfragt, reiben die sich ihre Hände und fragen: Was zahlst du denn? „Das Problem ist: Sind die Preise einmal oben, gehen sie ja nicht wieder runter. Auch in guten Jahren nicht. Alles wird teurer – aber wohin gebe ich als Erzeuger diese Kosten denn ab?“, fragt der Landwirt.