Düsseldorf. Die trüben Tage sind vorbei. Ab Mittwoch kommt der Sommer zu uns zurück. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet kommen die Temperaturen in NRW immer wieder an die 30 Grad heran. Vereinzelt ist es noch stärker bewölkt, aber im Gegensatz zu den letzten Tagen wird das ein echter Fortschritt.

Am Donnerstag setzt sich das sommerliche Wetter fort, aber wie es in diesem Sommer bisher häufig dazugehört, bringen die warmen Temperaturen dann auch direkt wieder feuchte Luft und damit die Gefahr von Hitzegewittern mit. Die Unwetter setzten sich laut DWD auch in der Nacht zum Freitag gebietsweise fort.

Die Gewitter und der Regen verlassen uns auch am Freitag nicht so wirklich. Die Temperaturen bleiben zwar weiterhin hoch und erreichen immer wieder die 30 Grad Celsius, durchsetzt wird das ganze aber immer wieder mit Unwetter und Sturmböen.

Der Samstag soll dann wirklich schön werden, es bleibt fast überall trocken und sonnig. Die Temperaturen machen nochmal ein kleinen Satz auch über die 30 Grad. Anfang der nächsten Woche werden die Temperaturen dann langsam wieder auf mildere 20 bis 25 Grad fallen. red