Der Mittwoch wird frühsommerliche 26 bis 29 Grad warm, im Bergland werden 24 bis 27 Grad erwartet.

Heute scheint abgesehen von einzelnen meist hohen Wolkenfeldern länger die Sonne, und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht frühsommerliche 26 bis 29 Grad, im Bergland 24 bis 27 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es zunächst gering bewölkt oder klar und trocken. In der zweiten Nachthälfte kommt von Westen her starke Bewölkung auf, die ausgangs der Nacht westlich des Rheins ersten, teils schauerartigen Regen bringen kann. Die Temperatur geht auf Tiefstwerte zwischen 18 und 11 Grad zurück.

Am Donnerstag breiten sich die dichten Wolken und der ab Mittag teils schauerartig verstärkte Regen langsam ostwärts aus. Vor allem in Ostwestfalen können dann auch einzelne Gewitter mit Starkregen eingelagert sein oder sich im Vorfeld des Regengebiets bilden. Die Temperatur erreicht verbreitet bereits zur Mittagszeit ihr Maximum zwischen 18 und 23 Grad, in Ostwestfalen wird es bei Werten bis 26 Grad noch einmal etwas wärmer. Der Wind weht schwach, teils mäßig aus Süd und dreht bis zum Abend auf West. In Schauer- und Gewitternähe weht er stark bis stürmisch. In der Nacht zum Freitag muss nach Abklingen der Schauer und Gewitter bei überwiegend starker Bewölkung jedoch vor allem in der Südwesthälfte des Landes weiter mit zeitweiligem Regen gerechnet werden. In Ostwestfalen sind dagegen auch einzelne Auflockerungen wahrscheinlich. Bis zum Morgen geht die Temperatur auf Minima zwischen 14 und 9 Grad zurück.

Am Freitag ist es zunächst stark bewölkt oder bedeckt, und es regnet häufiger. Am Nachmittag lassen die Niederschläge von Westen allmählich her. Auflockerungen sind jedoch weiter selten. Dabei liegt die Höchsttemperaturen von West nach Ost nur noch zwischen 16 und 20 Grad, im höheren Bergland um 15 Grad. Der Wind weht schwach, teils mäßig anfangs aus Nordost und dreht im Laufe des Tages auf West bis Nordwest. In der Nacht zum Samstag ziehen die Niederschläge weitgehend nach Osten ab. Am längsten regnet es in Ostwestfalen und im Umfeld des Rothaargebirges. Von Westen her lockert die Bewölkung dagegen zunehmend auf und es ist niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf 9 bis 6 Grad, im Bergland um 5 Grad. DWD