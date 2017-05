Anfangs gibt es heute noch örtlich etwas Regen. Nach Auflockerung kommen dann am Nachmittag Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen sowie Hagel, auf.

Heute früh ist meist stark bewölkt und örtlich regnet es etwas. Am Vormittag lässt der Regen nach und die Bewölkung lockert etwas auf. Am Nachmittag bilden sich Schauer und Gewitter, die vereinzelt mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel einhergehen. Die Temperatur erreicht Werte um 16 Grad, im Bergland 11 bis 14 Grad. Der Nordost- bis Ostwind weht schwach bis mäßig, in der Nähe von Schauern und Gewittern auch mit einzelnen starken Böen. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es wolkig bis stark bewölkt und es fällt mitunter schauerartiger, eingangs der Nacht auch gewittriger Regen, der sich im Laufe der Nacht ins Rheinland zurückzieht. Die Temperatur geht auf 8 bis 4 Grad zurück.

Am Donnerstag überwiegt dichte Bewölkung. Im Tagesverlauf regnet es bevorzugt im Rheinland schauerartig, doch auch in Westfalen bleibt es nicht trocken. Die Temperatur erreicht 12 bis 15 Grad, in den Mittelgebirgen 9 bis 13. Der Nordostwind weht mäßig, in Böen auch frisch. In der Nacht zum Freitag bleibt es bedeckt und stellenweise regnet es etwas. Die Temperatur sinkt auf 7 bis 5, im Bergland bis 3 Grad.

Am Freitag ist es überwiegend stark bewölkt, es regnet aber nur noch anfangs örtlich. Die Höchstwerte der Temperatur liegen zwischen 13 und 16 Grad, im Bergland bei 9 bis 13 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost. In der Nacht zum Samstag lockert die Bewölkung von Süden her zunehmend auf und es bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf 7 bis 3 Grad zurück. DWD