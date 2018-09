Das Gebiet ist mehr als ein Wald – es ist ein Symbol für den Widerstand gegen die Kohle. Und dass es gerodet werden soll, verstehen Gegner als reine Provokation.

Kerpen. Das Gefühl der Beklemmung ist fast greifbar, als die ersten Polizisten am Mittwochmorgen den Pfad in den Hambacher Forst betreten. Es ist ein Moment, den wohl alle Beteiligten mit Bangen erwartet haben: die mit blauen Helmen, Schutzschilden und gelben Leuchtwesten ausgestatteten RWE-Arbeiter, die an diesem Tag Barrikaden und andere Hindernisse vom Boden wegräumen müssen, die Polizisten, die die Arbeiter schützen sollen, und wohl auch die Waldbesetzer, die teilweise seit Jahren hier ausharren. RWE will den Wald roden. Aber das geht nur, wenn vorher geräumt wird.

Fast 60 Baumhäuser gibt es mittlerweile

Schon nach wenigen Metern versperrt eine erste niedrige Barrikade, aufgehäuft aus Stämmen und Ästen, den Weg. Dahinter klebt hoch oben an einem mächtigen Stamm das erste Baumhaus. Etwa 60 gibt es davon mittlerweile im Wald, teils ausgestattet mit Heizung und Küchenzeile. An die Baumhäuser gehen RWE und Polizei an diesem Tag noch nicht ran – zunächst soll lediglich der Boden von „waldfremden Gegenständen“ gesäubert werden. Die Baumhäuser kommen vielleicht später an die Reihe. Und dann irgendwann die Bäume. Denn unter ihnen liegt Kohle. Man befindet sich im Rheinischen Tagebaurevier.

Jetzt bahnt sich ein Bagger einen Weg durchs Gestrüpp und räumt Sperren aus Baumstämmen weg. Die Polizisten und RWE-Arbeiter tasten sich vor. Im Dickicht taucht eine selbstgebastelte Hütte auf. Ist da jemand drin? Die Polizisten umstellen die Behausung, einer schaut rein. „Personenfrei“, meldet er. Es werden noch einige persönliche Habseligkeiten geborgen, dann beginnen die RWE-Leute damit, die Hütte auseinanderzunehmen. Ein Greifer packt alles auf einen Laster.

Sieben Polizisten wurden in den vergangenen Wochen verletzt

Etwas weiter in den Wald hinein liegt das Hüttendörfchen „Oaktown“. Aus verschlungenen Ästen haben die Bewohner ein Eingangstor geformt, es erinnert ein bisschen an ein Elbendorf aus „Der Herr der Ringe“. Es gibt eine Art Versammlungsplatz, und drumherum mehrere Baumhäuser. Dazwischen hängen Transparente mit Aufschriften wie „Unser Leben ist keine Geschäftsidee“ oder „Schaukeln ist wichtiger als baggern.“ In den Baumkronen baumeln vermummte Gestalten an Seilen.

Als die Polizei näher kommt und das Dorf umstellt, drohen die Bewohner per Megaphon: „Das werdet ihr büßen!“ Und im Sprechchor: „Wo, wo, wo wart ihr in Chemnitz?“