Offenbach/Berlin/Essen. Während gefährliche Glätte in Deutschland zu vielen Unfällen geführt hat, stand der Wochenstart in Nordrhein-Westfalen unter leichtem Zwischenhocheinfluss. Mit einer südlichen Strömung wurde laut Deutschen Wetterdienst aus Essen milde Meeresluft herangeführt. Naht da etwa der Frühling?

Am nächsten Wochenende sollen dann örtlich Höchstwerte von bis zu 18 Grad möglich, meldete der Deutsche Wetterdienst weiter. Auch im Nordosten, wo es in den kommenden Tagen zunächst winterlich bleibe, seien dann zweistellige Werte drin.

Bis dahin braucht es aber noch eine Aufwärtsentwicklung. Während am Montag in NRW die Höchstwerte 10 bis 13 Grad im Flachland und 5 bis 9 Grad in den Mittelgebirgen erreichten, sinken sie in der Nacht wieder auf 2 bis 0 Grad im Westen und 0 bis -4 Grad im Osten. Stellenweise sei Reifglätte möglich. Auch am Dienstag gebe es, zumindest in Westfalen, Sonne. Westlich des Rheins können nachmittags ein paar Tropfen Regen fallen. Die Temperaturen liegen ähnlich wie am Montag. Am Mittwoch und Donnerstag werde das Wetter wechselhaft mit Werten bis zu 11 Grad, bevor am Freitag ein neues atlantisches Tief milde und feuchte Luft nach Deutschland bringe.