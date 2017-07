Kürzlich verließ CDU-Politiker Wolfgang Bosbach während einer Talkshow das Studio, weil er sich über eine Mitdiskutantin geärgert hatte. Solche Abgänge haben in der TV-Geschichte durchaus Tradition.

Düsseldorf. „Bitte bleiben Sie bei mir!“ Alles Bitten und Flehen von Jutta Ditfurth war vergebens. Denn in einer denkwürdigen Folge der Polit-Talkshow „Maischberger“ war der Öko-Aktivistin jüngst etwas gelungen, was sonst sicherlich nicht so einfach ist: Sie hatte den CDU-Politiker Wolfgang Bosbach mit ihren Aussagen zu den Ausschreitungen beim G20-Gipfel und einer möglichen Verantwortung der Polizei so sehr auf die Palme gebracht, dass dieser wutentbrannt das Studio verließ. „Ich habe Ihnen vor der Sendung gesagt, was ich mitmache und was nicht“, polterte Bosbach in Richtung der Gastgeberin Sandra Maischberger. Sonst für seine rheinische Frohnatur und ein gelassenes Gemüt bekannt, war Bosbach offenbar schon vor der Sendung schlecht auf Ditfurth zu sprechen. Als eine weitere provokante Bemerkung fiel, suchte der Christdemokrat medienwirksam das Weite.

Am nächsten Tag überschlugen sich die Schlagzeilen über den „TV-Eklat“. Denn authentische Momente wie dieser sind selten geworden in der deutschen Fernsehlandschaft. Gerade in Talkshows, die eher auf Unterhaltung statt auf politischen Diskurs abzielen, sind die Gäste meist auf Kuschelkurs, hören einander aufmerksam zu und klopfen sich gegenseitig für den neuen Film oder das aktuelle Buchprojekt auf die Schulter.

Früher wurde in Talkshows noch erbittert gestritten

Da ging es in den vergangenen Jahrzehnten doch anders zur Sache, wie ein Blick in die TV-Geschichte zeigt. Da wurde noch öfters gepflegt gepöbelt, ein unliebsamer Gesprächspartner mit Gegenständen beworfen, oder eben ein rauschender Abgang gemacht.

Diese Erfahrung musste auch Bundeskanzlerin Angela Merkel 1991 machen, als sie als damalige Bundesministerin für Frauen und Jugend mit der Autorin Karin Struck aneinander geriet. In einem hysterisch anmutenden Wutausbruch riss sich Struck plötzlich Sender und Mikrofon vom Körper, entkleidete sich und schleuderte die technischen Utensilien inklusive eines Weinglases ins Publikum. Eine Zuschauerin wurde dabei verletzt; Struck verließ unter Pfiffen und Protestrufen den Saal. Angela Merkel reagierte, wie sie es heute vermutlich auch tun würde: Sie lächelte nachsichtig und ließ Strucks Schimpftiraden an sich abprallen.

Immer für einen Aufreger gut ist auch sie: Die „Godmother of Punk“ Nina Hagen hat sich ihren Ruf als Skandalnudel in Talkshows ehrlich erarbeitet, als sie 1979 in der früheren Diskussionssendung „Club 2“ im ORF vor laufenden Kameras veranschaulichte, wie Frauen mit dem größtmöglichen Lustgewinn masturbieren. Gleichsam flogen die Fetzen 2007, als Hagen Gast in einer Talkshow war, in der Sandra Maischberger diesmal mit ihren Gästen über das vielversprechende Thema „Ufos, Engel und Außerirdische“ diskutieren wollte. Als die Sängerin gerade salbungsvoll von einer Begegnung mit einem Ufo berichtete, wurde es dem Physiker Joachim Bublath zu bunt. Er habe nicht gewusst, dass er hier an einem „Kuriositäten-Kabinett“ teilnehmen solle, ließ er die Runde wissen und zog entnervt von dannen. Nina Hagen quittierte dies mit guten Wünschen für den Wissenschaftler: „Ich hoffe, du findest Hoffnung und Liebe und du wirst die Menschen aussprechen lassen!“ Die Liste ihrer Aussetzer ließe sich beliebig fortsetzen.