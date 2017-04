Dienstag früh teils bis in tiefe Lagen Frost, Glätte und Schnee. Tagsüber vermehrt Regen-, Schnee- und Graupelschauer, einzelne Gewitter.

Am Dienstag Vormittag ist es im Bergland stark, in tiefen Lagen anfangs noch leicht bewölkt. Es entwickeln sich jedoch rasch Quellwolken, aus denen sich bei wechselnder Bewölkung Regen- oder Graupelschauer, im Bergland Schneeregen- oder Schneeschauer entwickeln. Am Nachmittag werden die Schauer häufiger und örtlich treten kurze Gewitter auf. Zum Abend klingen die Schauer ab. Die Temperatur erreicht 8 bis 10 Grad im Tiefland und 4 bis 7 Grad im Bergland. Der Wind weht mäßig, bei Schauern und Gewittern teils stark böig. Er dreht von Nordwest am Vormittag auf Nord bis Nordost am Nachmittag und Abend. In der Nacht zum Mittwoch ist es meist nur noch gering bewölkt und trocken. Die Temperatur sinkt auf 0 bis -3 Grad, im Bergland bis -5 Grad. Verbreitet tritt Bodenfrost auf. Es muss mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet werden. Der schwache bis mäßige Wind weht weiterhin aus Nord bis Nordost.