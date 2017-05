In der Früh ist es heute gebietsweise Frost oder Bodenfrost. Heiter, später wolkig, trocken.

Heute früh und am Vormittag ist es oftmals heiter. Im Laufe des Tages bilden sich aber Quellwolken, die sich etwas ausbreiten. Zum Abend lösen sich die Wolken dann wieder auf. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt bei schwachem, in Böen mäßigem Wind aus nördlichen Richtungen auf 11 bis 14, im höheren Bergland auf 8 bis 10 Grad. In der Nacht zum Mittwoch nimmt die Bewölkung allgemein zu. In den Gebieten östlich des Rheins wird es stark bewölkt oder bedeckt, teils auch trüb. Weiter im Westen ist es wolkig, in der Eifel auch noch gering bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf Werte zwischen 3 Grad im Münsterland und -1 Grad im Bergland zurück. Abgesehen vom Nordosten und entlang des Rheins muss mit leichtem Frost in Bodennähe gerechnet werden.

Am Mittwoch ist es in Westfalen stark bewölkt, teils auch trüb, meist bleibt es aber niederschlagsfrei. Richtung Rheinland gibt es dagegen größere Wolkenlücken und oftmals zeigt sich dort die Sonne. Am Nachmittag lockert die Bewölkung allgemein auf, so dass es am Abend dann verbreitet nur leicht bewölkt ist. Die Höchstwerte der Temperatur liegen am Nachmittag bei 12 Grad in Westfalen und 17 Grad im Rheinland. Der Wind ist schwach und kommt aus nordwestlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag ist es verbreitet klar. Dabei sinkt die Temperatur auf Werte zwischen 6 und 2 Grad. Örtlich ist vor allem in den Mittelgebirgen von der Eifel bis ins nördliche Weserbergland mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen. Der Wind weht schwach aus Ost.

Am Donnerstag verdichtet sich die Bewölkung von Südwesten her. Am Nachmittag kann es im Rheinland etwas regnen, teils auch schauerartig. Mit Höchsttemperaturen von 18 bis 21 Grad wird es deutlich wärmer. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. In der Nacht zum Freitag kommt die dichtere Bewölkung weiter nach Nordosten voran, dabei regnet es vor allem im Südwesten, während es im Nordosten noch trocken bleibt. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 8 Grad. DWD