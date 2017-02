Heute ist es stark bewölkt oder bedeckt. Es kommt zu Regen-, teils auch zu Graupelschauern. Zum Abend lässt der Niederschlag ganz allmählich nach. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 7 und örtlich 10 Grad, im Bergland auf Werte um 5 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West und kann im Hochsauerland sowie in Schauernähe zeitweise stark böig auffrischen. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist stark bewölkt, anfangs kann auch noch etwas Regen fallen. Stellenweise lockern die Wolken etwas auf. Bei längerem Aufklaren bildet sich stellenweise Nebel. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 4 und 1 Grad, im höheren Bergland auf Werte um 0 Grad. Hier kann es streckenweise durch Überfrieren glatt werden.

Am Samstag bleibt es stark bewölkt. Regen fällt aber kaum. Gegen Abend lockern die Wolken gebietsweise auf. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 7 und 10 Grad, im Bergland um 5 Grad. Der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung. In der Nacht zum Sonntag ist es zunächst gering bewölkt, in der zweiten Nachthälfte zieht im Norden dichtere Bewölkung auf, die zeitweise Regen bringt. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 3 und -2 Grad. Örtlich ist Glätte möglich.

Am Sonntag fällt zeitweise Regen, der am Nachmittag von Norden her abklingt. Die Höchstwerte der Temperatur liegen zwischen 6 und 9 Grad, im höheren Bergland um 4 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus Südwest. In der Nacht zum Montag lockern die Wolken vorübergehend auf. In den Frühstunden ziehen von Nordwesten her erneut dichte Wolken, die zeitweise Regen bringen. bleibt es meist stark bewölkt und hier und da kann etwas Regen fallen. Die Temperatur geht auf 4 bis 1 Grad zurück. DWD