Mitten in der Urlaubssaison trifft der Terror Spanien. Ein Lieferwagen rast im touristischen Herzstück Barcelonas, dem beliebten Las-Ramblas-Boulevard, in eine Menschenmenge. Mindestens 12 Menschen sind tot, Dutzende teils schwer verletzt. Zwei Verdächtige werden nach kurzer Zeit gestellt.

Barcelona (dpa) - Der Schrecken nähert sich unerwartet um kurz nach 17.00 Uhr auf Barcelonas berühmter Flaniermeile Las Ramblas. Viele Menschen schlendern bei sonnigem Sommerwetter an Geschäften und Restaurants vorbei, als plötzlich ein weißer Lieferwagen auf sie zurast. Laut Augenzeugen fährt ein Mann mit hoher Geschwindigkeit Zickzack auf die Leute zu. Anschließend flieht er. Der Täter hinterlässt eine Spur aus Blut und Tränen. Mindestens 12 Menschen sterben.

«Leute sind durch die Wucht des Aufpralls in alle Richtungen geschleudert worden», zitiert die Zeitung «El País» eine Augenzeugin. «Auch drei Fahrradfahrer wurden getroffen.» Die Zeitung «La Vanguardia» schreibt: «Zum Zeitpunkt der Kollision waren die Ramblas voller Menschen, denn es ist gerade Hochsaison.»

Auf Barcelonas beliebter Flaniermeile Las Ramblas ist am Donnerstag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast.

Ein französischer Tourist berichtet dem Sender BFMTV, er habe sich gerade noch vor dem Lieferwagen retten können, aber ein Passant direkt hinter ihm sei angefahren worden. «Als das Fahrzeug vorbei war, haben wir denen geholfen, die am Boden lagen», sagt der Mann.

Dann herrscht für Stunden totales Chaos. Ständig sind Sirenen zu hören, Rettungswagen eilen durch die Stadt. Die Polizei will aber lange nicht von «Terror» sprechen. Am Abend erklärt sie via Twitter, der Zwischenfall werde wie eine Terrorattacke behandelt - aber das Motiv sei unklar. Kurz vor 19.00 Uhr kommt dann die offizielle Bestätigung: Nach Nizza, Paris, Berlin und London ist auch Barcelona ins Visier von Extremisten gerückt.

Die katalanische Regionalregierung offenbart am Abend die erschreckende Bilanz: Mindestens ein Dutzend Menschen sind tot, 80 weitere liegen mit teils schwersten Verletzungen im Krankenhaus. Das spanische Könighaus reagierte entsetzt: «Das sind Mörder, einfach Kriminelle, die uns nicht terrorisieren werden», schrieb der Palast auf Twitter.

Der deutsche Augenzeuge Albert Zeitler berichtet der Deutschen Presse-Agentur, die Polizei habe mit Bändern die Straße abgesperrt. Menschen seien in Panik umhergelaufen. «Eine Person lag verletzt oder tot, ich weiß es nicht, auf dem Boden», sagte Zeitler, der seit einiger Zeit in Barcelona lebt. In einer Querstraße zum Museum für zeitgenössische Kunst sei es wie in einer «Kriegszone» gewesen, erzählte Zeitler weiter. «Polizisten mit Maschinengewehren und Gewehren im Anschlag kamen in der Straße auf mich zugerannt.»

Umgehend sicherten Einsatzkräfte auch andere touristische Hotspots der Stadt, darunter die weltberühmte Basilika Sagrada Familia. Das Zentrum der Stadt sei kurz nach dem Anschlag völlig leer gewesen, berichteten Menschen in Barcelona. Vielen Bürgern stand der Schock ins Gesicht geschrieben. Vor den Fernsehkameras brachen einige in Tränen aus.