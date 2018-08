7700 Schützen marschieren ab heute mit – das ist ein Rekord.

Düsseldorf. Ab diesem Freitag ist Neuss im „freudigen Ausnahmezustand“, wie es die Bürger-Schützen der Stadt auf ihrer Homepage formulieren. Denn das Schützenfest, das traditionell am letzten August-Wochenende gefeiert wird, steht an. Am Freitag beginnt um 17 Uhr bereits das Kirmestreiben an der Hammer Landstraße. Das offizielle Festprogramm startet dann am Samstag, 25. August. Die Neusser Schützen feiern bis einschließlich Dienstag, 28. August.

Mehr als 7700 Menschen werden in diesem Jahr mitmarschieren, das ist neuer Rekord. Das größte Korps ist die Schützenlust, gefolgt von den Grenadieren und den Hubertusschützen.

Am Samstag wird das Schützenfest um 12 Uhr mit Kanonendonner, Geläut und Fahnenhissen eröffnet. Abends steht der Fackelzug an. Aufgrund der trockenen Wetterlage gelten dabei besondere Vorsichtsmaßnahmen. Auch Grillen und Rauchen auf Grünflächen hat die Neusser Stadtverwaltung explizit verboten.

Am Sonntag, 26. August, stehen die Königsparade und ein Festumzug auf dem Programm, auch am Montag, 27. August, ziehen die Schützen durch die Stadt. Das Königsvogelschießen wird am Dienstag, 28. August, ausgetragen.

Die Polizei richtet eine mobile Wache ein, diese ist während der Kirmestage immer ab 18 Uhr an der Hammer Landstraße, Ecke Langenmarckstraße geöffnet. Neben uniformierten Beamten werden auch Polizisten in Zivil unterwegs sein. Red