NRW. An Karfreitag ist es von der Eifel bis ins Münsterland sowie in Teilen des Berglands stark bewölkt, ansonsten noch heiter. Von Westen nimmt die Bewölkung dann aber mehr und mehr zu, sodass es am Nachmittag verbreitet stark bewölkt oder bedeckt ist. In den Landesteilen nördlich des Ruhrgebiets kann es geringfügig regnen, im Süden ist es niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht bei schwachem, im Norden mäßigem Westwind 12 bis 14, im Bergland 9 bis 11 Grad. In der Nacht zum Samstag überwiegt starke Bewölkung. In der ersten Nachthälfte ist es niederschlagsfrei. In der zweiten Nachthälfte beginnt es zunächst vom Niederrhein bis zum Münsterland, zu regnen. Bis in die Frühstunden breitet sich der Niederschlag auch in die übrigen Landesteile aus. Die Temperatur geht auf 8 bis 5 Grad, im Bergland auf 4 bis 2 Grad zurück. Der anfangs schwache Südwestwind frischt Samstagfrüh auf.

Am Samstag ist es zunächst bedeckt und anfangs fällt Regen, der am Vormittag nach Südosten abzieht. Im weiteren Verlauf lockert die Bewölkung vorübergehend auf, vereinzelt kommt es zu Regenschauern. Die Temperatur erreicht 11 bis 14, im Bergland 8 bis 12 Grad. Dazu weht mäßiger, zeitweise auch frischer Westwind mit einzelnen starken, in Hochlagen stürmischen Böen. In der Nacht zum Ostersonntag ist es wolkig bis stark bewölkt und bis auf vereinzelte Schauer, die oberhalb von 600 m als Schnee fallen, trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 2 Grad, im höheren Bergland um 0 Grad. Vor allem im Bergland tritt Bodenfrost auf. Der Westwind nimmt ab und weht im Rheinland schwach, in Westfalen mäßig.

Am Ostersonntag ist es stark bewölkt bis bedeckt, kurze Abschnitte mit Aufheiterungen sind nur am Vormittag zu erwarten. Besonders am Mittag und Nachmittag fällt teils schauerartiger Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 700 m. Die Temperatur liegt zwischen 9 und 12, im Bergland zwischen 6 und 9 Grad. Der Wind weht mäßig, zeitweise auch frisch mit starken Böen und kommt aus West. In der Nacht zum Ostermontag ist es wolkig und es fallen einzelne Schauer, die Schneefallgrenze sinkt bis zum Morgen auf rund 500 m. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 2 Grad, im höheren Bergland vorübergehend um 0 Grad. Im Bergland ist Bodenfrost zu erwarten; hier kann es glatt werden. Der Wind dreht auf Nordwest und weht meist nur noch schwach.

Am Ostermontag fällt zeitweise schauerartiger Regen aus starker Bewölkung, am ehesten im Münsterland kann auch mal kurz die Sonne scheinen. In den Hochlagen fällt zeitweise Schnee oder Schneeregen. Mit Höchstwerten von 7 bis 10, in Hochlagen von 2 bis 6 Grad, ist es für die Jahreszeit zu kühl. Der Wind weht mäßig aus Nordwest. In der Nacht zu Dienstag fallen bei wechselnder Bewölkung noch einzelne Schauer, besonders im Sauerland. Oberhalb von 400 m fallen die Schauer meist als Schnee und in den Hochlagen muss mit Glätte gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen bei 3 bis 0 Grad, im Bergland bei 0 bis -3 Grad. Verbreitet tritt Bodenfrost auf. Der Wind weht nur noch schwach bis mäßig und kommt aus Nord.(DWD)