Über die Beziehung zwischen Josef und Jesus ist praktisch nichts überliefert. Immerhin: Beide waren Zimmermann, so berichten es die Evangelien. Irgendeine Prägung des Jüngeren durch den Älteren wird es also gegeben haben. Und das Verhältnis der beiden kann damit Anknüpfungspunkt sein für viele moderne Patchworkfamilien, die gerade an Weihnachten besonders im Spannungsfeld zwischen biologischer und sozialer Elternschaft stehen.

Düsseldorf. Es ist ein denkbar diffuser Konkurrent, mit dem es Josef, der Mann Marias, zu tun hat. Seine Frau ist schwanger, er aber nicht der Vater. „Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist“, eröffnet ihm ein Engel im Traum. So wird die Geschichte zumindest im Matthäusevangelium erzählt. Josef fügt sich – und bleibt bei der schwangeren Frau, die er eigentlich schon verlassen wollte.

Die Frage, wer sich verantwortlich fühlt und wer verantwortlich ist für das Wohl der Kinder, lässt sich nicht länger allein mit leiblicher oder genetischer Abstammung erklären. „Die Blutsverwandtschaft jedenfalls, die bislang als ,vermutete biologische Abstammung’ ausschlaggebend für geltendes Recht war, bietet keinen festen Anker mehr für eine umfassende Definition von Elternschaft“, schreibt Karin Jurczyk, Leiterin der Abteilung „Familie und Familienpolitik“ am Deutschen Jugendinstitut (DJI). Die jüngste Ausgabe seines Forschungsmagazins „Impulse“ widmet sich unter dem Titel „Mehr als Vater, Mutter, Kind“ komplett den Herausforderungen sozialer Elternschaft.

Natürlich hat es auch früher schon nicht leibliche Elternteile gegeben. Doch traten die in einer Partnerschaft eher an die Stelle eines verstorbenen Elternteils. Dieses Nacheinander von leiblichen und sozialen Eltern hat sich im Zuge der Pluralisierung der Lebensformen längst zu einem Nebeneinander entwickelt: Der leibliche Vater beispielsweise bleibt auch nach Trennung und Auszug in das Leben der Kinder eingebunden, in dem aber gleichzeitig ein möglicher neuer Partner der Mutter seine Rolle sucht. Bringt dieser zudem noch eigene Kinder in die neue Beziehung ein, wird das Geflecht erwachsener Bezugspersonen für die Kinder „im Pool“ immer komplexer.

Große Mehrheit der Eltern kooperiert in allen Formen gut

Dieses Geflecht mit den unterschiedlichsten Erwartungen und Bedürfnissen zu handhaben, ist für die beteiligten Familien eine enorme Herausforderung. Das DJI kommt in einer vergleichenden Untersuchung der Familien von etwa 6600 Kindern zu dem Schluss, „dass die große Mehrheit der Eltern in allen Familienformen gut kooperiert, dass aber Eltern in einfachen und komplexen Stieffamilien etwas häufiger mit Problemen bei der Zusammenarbeit in der Erziehung konfrontiert sind als Eltern in Kernfamilien: Entscheidungen werden beispielsweise seltener gemeinsam getroffen und Diskussionen über die Erziehung enden etwas häufiger im Streit.“

Interessanterweise nähert sich die moderne westliche Gesellschaft mit ihrer Individualisierung, den Traditionsbrüchen und aufgesplitteten Partnerschaftsmodellen über die Idee sozialer Elternschaft bei der Kinderbetreuung wieder Erziehungsvorstellungen an, wie sie gerade in ländlichen Gebieten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas schon lange praktiziert werden: Nicht allein die biologischen Eltern übernehmen Verantwortung, sondern eine ganze soziale (Dorf-)Gemeinschaft.

Wie sehr es dabei der Vielzahl an Bezugspersonen gelingt, dem kindlichen Bedürfnis nach Verlässlichkeit und Sicherheit nachzukommen, hängt stark vom Vertrauen und der Kooperationsbereitschaft der Erwachsenen untereinander ab. Die sozialen Eltern sind in der Regel aber noch in der schwächeren Position, die ihrer gewachsenen gesellschaftlichen Bedeutung in vielen Fällen nicht entspricht.