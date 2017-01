Da war die Macht nicht mit ihm „Darth Vader“ bei Betrug erwischt

Dorsten. Die Dorstener Polizei hat „Darth Vader“ zur Fahndung ausgeschrieben. Zumindest für kurze Zeit suchten die Ermittler nach der Unbekannten, die mit der Maske aus dem „Krieg der Sterne“-Film und passendem Umhang Geld vom Konto einer Frau aus Essen abgehoben hat. Auf Bildern der Überwachungskamera aus dem vergangenen Sommer ist zu sehen, wie die mutmaßliche Betrügerin einen vierstelligen Betrag vom Bankautomaten abhebt. Die bestohlene Frau, eine 54 Jahre alte Essenerin, soll auch Briefe ihrer Bank nicht erhalten haben. In einem der vermissten Umschläge soll die Karte enthalten gewesen sein.

Verdächtigt wird eine geständige 28 Jahre alte Frau. Sie haben die Ermittler nicht etwa auf Darth Vaders Todesstern entdeckt, sondern in Dorsten. In ihrer Wohnung fanden die Beamten auch Maske und Umhang, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte.