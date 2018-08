Düsseldorf. Der Wespensommer dauert an und derzeit ist es kaum möglich draußen eine Limonade zu trinken oder gar ein Stück Kuchen zu essen, ohne dass die Plagegeister angeschwirrt kommen. Auch wenn dieses Jahr verhältnismäßig viele Wespen unterwegs sind - die Insekten zu töten kann ziemlich teuer werden. Und nicht nur an diesem Gerücht über die stechenden Tiere ist etwas dran.

Tatsächlich gibt es in diesem Jahr besonders viele Wespen bestätigt der Naturschutzbund Deutschland NABU. Zum einen erreichen die Populationen im August ihr Maximum, bevor sie in den kälteren Herbstmonaten langsam sterben. Günstigen Lebensbedingungen sind ein Grund für das hohe Wespenaufkommen: die Hitzewelle und die ausbleibende Schafskälte (Kälteeinbruch im Juni) kam für die Vermehrung der Tiere also wie gerufen, erklärt der NABU.

Trotzdem darf man die Insekten nicht so einfach töten. Auch im Umgang mit einem Wespennest gibt es strenge Regeln. Missachtet man die, kann es zu einer dicken Geldstrafe kommen. Der Grund: auch die manchmal so lästigen Brummer fallen unter das Tierschutz- und das Bundesnaturschutzgesetz und gelten als schützenswert. Der NABU versucht aufzuklären, einige Arten stehen nämlich auf der „Roten Liste“ und sind bereits vom Aussterben bedroht.

Wespen Töten kostet bis zu 50.000 Euro

Das Abtöten oder Umsiedeln eines Nestes ist also nicht ohne weiteres möglich, dazu muss eine artenschutzrechtliche Befreiung beantragt werden. Die Untere Naturschutzbehörde prüfe dann, ob eine Umsiedlung in Frage kommt oder eine Ausnahmegenehmigung zur Tötung des Volkes erteilt werden muss, informiert die Stadt Düsseldorf auf ihrer Internetseite.

Bis zu 50.000 Euro kostet das Abtöten von Nestern besonders geschützter Arten. Oft stört uns zwar nur die Deutsche Wespe beim Grillen im Garten, die nicht unter diese Arten fällt, dennoch ist das Entfernen ohne Grund verboten und wird mit bis zu 10.000 Euro Bußgeld bestraft.

Wespen solidarisieren sich in Gefahrensituationen

Dann wäre noch zu klären war es mit dem Gerücht auf sich hat: wenn man eine Wespe erschlägt, kommen zehn zur Beerdigung. Im Gespräch mit der Biologin Melanie von Orlow stellt sich heraus, so ganz falsch ist das nicht. In Stresssituationen oder kurz vor dem Stichereignis setzen diese Insekten ein Pheromon frei, was die Artgenossen zur Verteidigung anlockt. Wenn also mehrere Wespen herumschwirren und man nach einem Tier schlägt, kann es sein, dass sich sie sich solidarisieren. Ruhe bewahren bleibt also die beste Lösung im Umgang mit Wespen, denn erst wenn sich sie um ihr Leben fürchten müssen, setzen die Wespen ihren Stachel ein.

