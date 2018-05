NRW plant eine digitale Datenbank für ungeklärte Tötungsdelikte. Wir werfen einen Blick zurück auf einige ungelöste Fälle in der Region.

Düsseldorf. Manchmal gelingt es den Tätern, jahrelang unentdeckt zu bleiben und nach außen hin ein bürgerliches Leben zu führen. Würde nicht eine der schwerwiegendsten Straftaten ihr Leben überschatten, die unser Rechtssystem kennt: Mord verjährt bekanntlich nicht – und doch liegen in Nordrhein-Westfalen zu rund 900 ungelösten mutmaßlichen Tötungsdelikten dicke Aktenordner in den Polizeibehörden. „Cold Cases“ („kalte Fälle“) nennen die Ermittler im Englischen solche Fälle, in denen nie ein Täter ausgemacht werden konnte. Die Polizei in NRW will sich nun neue Möglichkeiten in der Ermittlungsarbeit erschließen und plant unter Federführung des Landeskriminalamts (LKA), eine zentrale digitale Datenbank für ungeklärte Fälle einzurichten.

„Man muss sich das wie einen digitalen Aktenschrank vorstellen.“

Andreas Müller, LKA-Profiler

Sämtliches Wissen über zu den Akten gelegte Altfälle soll so beim LKA an zentraler Stelle systematisiert und zu einem virtuellen Archiv zusammengeführt werden. „Man muss sich das wie einen digitalen Aktenschrank vorstellen“, erklärt LKA-Profiler Andreas Müller, der für den Aufbau der Datenbank verantwortlich ist. „Darin werden nicht nur mutmaßliche Morde erfasst, sondern beispielsweise auch Vermisstenfälle, bei denen der Verdacht auf ein Tötungsdelikt vorliegt.“ Die Voraussetzung für die Aufnahme in die Cold-Case-Datenbank sei stets der Anfangsverdacht eines Kapitalverbrechens.

Die Software ermöglicht den Ermittlungsbeamten eine differenziertere Recherche zu älteren Fällen über die Grenzen der behördlichen Zuständigkeiten hinweg. „Fallparameter wie Tatzeit, Tatort oder gesicherte DNA-Spuren lassen sich so gezielt recherchieren“, erklärt Müller. Davon verspricht sich das LKA beispielsweise, einfacher mögliche Zusammenhänge zwischen Fällen herstellen und Tatmuster erkennen zu können.

Für die Polizeibehörden in NRW ist es derweil mit einem großen Aufwand verbunden, alle Daten zu den ungelösten Altfällen an das LKA zu übermitteln. Der älteste Fall ist auf das Jahr 1970 datiert. Die Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten, also Mord und Totschlag zusammen betrachtet, gibt Anlass zu Optimismus, lag sie doch seit 1998 immer bei über 90 Prozent. Im vergangenen Jahr wurden fast 96 Prozent der in NRW erfassten Tötungsdelikte aufgeklärt.

„Die Motivation der Kollegen für diese wichtige Aufgabe ist hoch“, betont Müller. Zwar habe es auch bislang Dokumentationssysteme bei der Polizei gegeben, doch seien noch nie alle mutmaßlichen Tötungsdelikte landesweit zentral erfasst worden. NRW geht damit bei der Digitalisierung der Polizeiarbeit einen großen Schritt voran, ist Müller überzeugt. „Andere Bundesländer wollen meines Wissens nachziehen. Im LKA Schleswig-Holstein gibt es schon so eine digitale Datenbank in einer Cold-Case-Unit. Die Erfahrungen sind mir dort aber nicht bekannt.“ Es dauere noch geraume Zeit, bis das Archiv fertiggestellt ist. Müller: „Da liegt noch viel Arbeit vor uns.“