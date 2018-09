Nach dem Änderungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf müssen die Richter des OVG eine Entscheidung im Berufungsverfahren treffen.

Düsseldorf. Es gehört zu den Eigengesetzen langwieriger und vor allem komplizierter Prozesse, dass sich öffentliches Interesse an ihnen nur noch sporadisch entzündet, ehe das ganze Verfahren wieder aus dem täglichen Nachrichtenstrom entschwindet. Für die Kohlenmonoxid (CO)-Pipeline zwischen den Chemiestandorten Dormagen und Krefeld-Uerdingen ist dieser Mittwoch so ein Tag.

Vom 5. bis zum 18. September ist in allen Kommunen, deren Gebiet von der Pipeline betroffen ist, der am 10. August dieses Jahres getroffene Planänderungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf öffentlich ausgelegt. Er bezieht sich auf den Planfeststellungsbeschluss derselben Behörde vom Februar 2007. Zwei Jahre später war die 67 Kilometer lange Pipeline praktisch fertig, in Betrieb ist sie bis heute nicht – und daran wird auch der neue Änderungsbeschluss aus Düsseldorf vorerst nichts ändern.

„Wir befinden uns erst in der zweiten von drei Instanzen.“

Jochen Heide, Anwalt von zwei Klägern gegen die Pipeline

Denn die 236 Seiten umfassende Entscheidung mitsamt ihren zwölf begleitenden Aktenordnern „,wächst’ dem Planfeststellungsbeschluss vom 14.02.2007 an und wird somit unmittelbar in das beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster anhängige Verfahren eingeführt“, wie die Bezirksregierung sprachblumig mitteilt. In Münster ist noch immer die Klage enteigneter Grundstückseigentümer gegen die Genehmigung der Pipeline anhängig – der gesamte Gerichtsstreit durch die Instanzen währt nun schon seit elf Jahren.

Anfang 2017 war das OVG mit seinem Versuch gescheitert, die Verantwortung an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe abzuschieben. Das BVG hatte eine Richtervorlage aus Münster für unzulässig erklärt und sich daher gar nicht weiter mit der Frage befasst, ob das NRW-Rohrleitungsgesetz und in der Folge die darauf fußenden Enteignungen für die Pipeline eventuell verfassungswidrig sind oder nicht. Jetzt muss Münster in dem zwischenzeitlich ausgesetzten Berufungsverfahren doch selbst zu einer Entscheidung kommen.

Aber bis dahin wird noch einige Zeit vergehen, ist der Düsseldorfer Rechtsanwalt Jochen Heide sicher, der zwei Monheimer Eigentümer vertritt: „Erst einmal müssen jetzt alle Beteiligten die Möglichkeit bekommen, den Änderungsbeschluss zu studieren.“ Dann werden die Schriftsätze verfasst, die vom Gericht wiederum geprüft werden müssen – ein langer Weg bis zum Urteil. „Und wir befinden uns erst in der zweiten von drei Instanzen“, sagt Anwalt Heide: „Etwaige offene Rechtsfragen müssten anschließend vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geklärt werden.“

Die Initiative „Stopp-CO-Pipeline“ will zusätzlich auch juristisch gegen den ab heute ausliegenden Planänderungsbeschluss an sich vorgehen, dem mehr als 20 000 Einwendungen betroffener Bürger und gut 60 Stellungnahmen weiterer Behörden vorausgegangen sind. „Der Vorstand des BUND NRW prüft derzeit die Klagemöglichkeiten“, sagt Initiativen-Sprecher Dieter Donner. Einen Ansatzpunkt sieht Donner darin, dass die Bezirksregierung die Möglichkeiten zur Warnung der Bevölkerung im Falle einer Beschädigung der Leitung nicht untersucht habe.